Nell'oroscopo dei tarocchi di oggi, domenica 25 gennaio 2026, lo Scorpione si accompagna all’arcano maggiore della Morte, una carta da sempre fraintesa nell’immaginario collettivo ma, secondo le antiche scuole esoteriche, custode di rinnovamento e rigenerazione. La Morte indica il compimento di un ciclo che non si limita alla fine come punto di arresto, bensì la trasforma in opportunità per nuove possibilità, simile al processo naturale della decomposizione che dona vita e fertilità alla terra. In questo oroscopo, la carta della Morte rappresenta il coraggio di lasciare andare ciò che non serve più, di chiudere con il passato per aprire spazio ad altri scenari.

Negli Scorpione, la vibrazione della Morte trova terreno fertile, poiché il vostro segno incarna per antonomasia il tema della metamorfosi. Lo Scorpione è il custode delle profondità, capace di affrontare crisi e dolori con sguardo lucido, per poi risorgere con nuova forza. In questa giornata, secondo l’oroscopo, la carta della Morte invita a considerare con lucidità ciò che è giunto al termine: abitudini, legami o pensieri statici che imprigionano l’energia vitale. Non temete il vuoto che segue il distacco, poiché è proprio da esso che scaturiscono le occasioni di crescita più autentiche. La Morte, come insegna il simbolismo degli arcani, offre una rinascita inaspettata a chi accetta la trasformazione senza rimpianti.

Parallelismi con altre culture

La trasformazione celebrata dalla carta della Morte risuona potente anche in culture lontane, come nei racconti legati alla fenice della mitologia cinese: questo uccello leggendario affronta la propria combustione solo per rinascere più splendente dalle proprie ceneri, un ciclo eterno di morte e rinascita che si richiama alla filosofia taoista dell’alternanza tra yin e yang. In Messico, il Día de los Muertos è il giorno in cui si celebra la memoria dei defunti non come una perdita, bensì come un ponte tra generazioni, un passaggio che tramuta il termine in rinnovamento. Al Sud del Sahara, nei rituali Yoruba, la morte non segna una separazione definitiva, ma è transizione verso un diverso piano di esistenza, riflettendo la visione scorpionica della rigenerazione e della continuità.

Questi parallelismi rafforzano il valore simbolico della Morte come archetipo universale di cambiamento e ciclicità.

Consiglio delle stelle per gli Scorpione: accogliete la trasformazione senza esitazione

L’oroscopo dei tarocchi suggerisce di non opporsi ai cambiamenti inevitabili ma, al contrario, di abbracciarli come possibilità di evoluzione. Prendetevi del tempo per riflettere su ciò che, dentro o attorno a voi, necessita di essere lasciato andare per favorire una nuova crescita. Un rituale semplice può essere quello di scrivere su un foglio ciò che si desidera salutare, per poi bruciarlo in sicurezza, lasciando che le ceneri rappresentino simbolicamente il vostro spazio interiore pronto al nuovo.

In questa giornata, coltivate la pazienza verso voi stessi, riempiendo il vuoto lasciato dalle partenze con nuove speranze, idee e legami. Solo accettando la metamorfosi senza resistenza, potrete rivelare la vera essenza dello Scorpione, quella che si nutre della fine per costruire un nuovo inizio ricco di significati e opportunità, come insegna la saggezza degli arcani maggiori.