Nell'oroscopo dei tarocchi di oggi, giovedì 15 gennaio 2026, i Pesci si trovano sotto l'influenza della Luna, carta che simbolizza l'intuizione, l'illusione e spesso il fascino del mistero. Nei tarocchi, la Luna invita a confrontarsi con i propri sogni e le proprie paure nascoste, permeando di un alone di magia lo stato emotivo di chi è sotto il suo riflesso. Essa rappresenta il regno dell'immaginazione, un portale che conduce verso l'inconscio dove si muovono sotto traccia emozioni profonde e visioni enigmatiche. Per i Pesci, segni naturalmente inclini alla sensibilità e all'empatia, questa carta risuona come un richiamo alla propria essenza profonda.

La Luna, nell'oroscopo di oggi, spinge i Pesci a esplorare territori dell'anima spesso inesplorati. La loro creatività e capacità di vivere tra sogno e realtà si fonderanno, creando una giornata in cui intuizioni potenti potranno guidarli verso decisioni importanti. Tuttavia, c'è anche l'avvertimento di non perdere la connessione con il mondo reale, di evitare che le illusioni offuschino la chiarezza del dovere quotidiano. In questo viaggio, l'arte e la musica potrebbero diventare strumenti preziosi per voi Pesci, aiutandovi a esprimere ciò che le parole non riescono a comunicare.

Parallelismi con altre culture

Il simbolismo della Luna si ritrova in molte culture del mondo, che la considerano un potente archetipo di trasformazione.

Nella cultura yoruba, il dio Obatala è un’entità associata alla luce e alla creatività, e somiglia alla Luna per la sua connessione con il mondo dello spirito e della meditazione illuminata. In Giappone, il concetto di Tsuki-yomi, il dio della Luna, esplora l'armonia e il mistero, simile al viaggio interiore dei Pesci. Inoltre, nel mito indiano, la dea Chandra rappresenta l'attrazione magnetica e il flusso emotivo che la Luna esercita sugli individui. Questi simboli mostrano che la lunalità è da sempre riconosciuta come una forza che guida le anime attraverso lo specchio della vita, rivelando la bellezza nascosta nel crepuscolo.

Consiglio delle stelle per i Pesci: illuminate i vostri sogni

L'oroscopo dei tarocchi consiglia ai Pesci di dedicare tempo a riflettere sulle proprie aspirazioni e su come realizzarle nel mondo fisico.

Mantenete un diario dei sogni, dove annotare le idee che affiorano alla mente al risveglio, poiché potrebbero contenere importanti rivelazioni. La meditazione guidata può aiutarvi a esplorare e comprendere le emozioni subconsce. Mentre navigate attraverso questa giornata, cercate di equilibrare sogno e realtà, permettendo che l'intuito guidi le vostre azioni, ma senza perdere il contatto con la terra. Affacciatevi alla vita come se fosse una tela pronta a essere dipinta, accogliendo le vostre intuizioni come il pennello di un artista visionario. Il segreto risiede nel lasciarvi guidare dalla luce promettente della Luna senza scivolare nelle sue ombre.