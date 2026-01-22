Nell'oroscopo dei tarocchi di oggi, giovedì 22 gennaio 2026, l’arcano maggiore del Matto regge il destino degli Acquario. Simbolo di nuovi inizi, slancio vitale e libertà dagli schemi, il Matto incarna lo spirito errante e la curiosità insaziabile che non teme di avventurarsi nel mistero del futuro. La sua borsa leggera sulle spalle rivela la disponibilità a lasciarsi alle spalle ciò che non serve più, mentre il passo che si protende nel vuoto suggerisce coraggio e fede in ciò che ancora non si conosce. Nei tarocchi, il Matto rappresenta l’energia primordiale, la scintilla che illumina ogni ciclo e che invita ad ascoltare il richiamo della propria unicità, anche se talvolta questo porta a percorrere sentieri solitari e poco battuti.

Nello scenario odierno, il Matto si lega profondamente al temperamento originale e imprevedibile degli Acquario. Questo segno, spesso controcorrente, trova in questa carta la rappresentazione perfetta dello spirito di cambiamento che domina la giornata. L’oroscopo esalta la capacità degli Acquario di mettere in discussione le regole consolidate, abbracciando con entusiasmo l’ignoto e rivoluzionando la propria quotidianità. La presenza del Matto suggerisce la necessità di cedere al flusso degli eventi senza ostinarsi a ricercare certezze, valorizzando la natura visionaria che fa degli Acquario dei pionieri nei rapporti, nel lavoro e nei sogni personali. Oggi la libertà di agire e pensare fuori dagli schemi si trasforma in una risorsa preziosa, pronta a far germogliare intuizioni inattese.

Parallelismi con altre culture

In molte tradizioni globali, il tema del viaggio senza meta e dell’apertura al nuovo si manifesta in figure carismatiche e simboliche. Nelle narrazioni sufi, il derviscio errante rappresenta un’anima che, come il Matto, percorre le vie del mondo senza avere un piano rigido, affidandosi alla Provvidenza e alla ricerca interiore. In Africa occidentale, il trickster Legba della tradizione Fon e Yoruba è un archetipico portatore di cambiamento e sorprese, capace di valicare le soglie tra i mondi grazie a una mischianza di ingenuità e astuzia. Nel teatro giapponese Nō, il viandante kakemono attraversa le scene come figura carica di possibilità e significati sospesi, riportando al centro la magica dimensione del non-sapere.

Persino nelle fiabe russe, Ivan il matto è colui che, ignorando la logica convenzionale, trova proprio per la sua fiducia ingenua le strade più imprevedibili verso la fortuna. Queste figure, come il Matto nei tarocchi, insegnano l’arte di trasformare il rischio in scoperta.

Consiglio delle stelle per gli Acquario: concedetevi il coraggio dell’ignoto

L’oroscopo dei tarocchi dedica agli Acquario un invito prezioso: seguire il flusso proposto dal Matto, lasciando spazio all’intuito e all’entusiasmo. In questa giornata, può rivelarsi saggio osare un passo fuori dalla consuetudine, anche nelle piccole scelte quotidiane. Un progetto innovativo, una nuova conoscenza o una via imprevista tra le solite occupazioni possono offrire occasioni insospettate di crescita.

Lasciando da parte il timore del giudizio e il bisogno di garanzie assolute, si apriranno orizzonti che sorprenderanno per la loro vitalità. È proprio nel libero slancio e nella capacità di accogliere ciò che è inaspettato che risiede la fortuna degli Acquario oggi; ogni esperienza, anche la più insolita, sarà fonte di arricchimento se vissuta con lo spirito fiducioso del Matto.