Nell'oroscopo dei tarocchi di oggi, giovedì 22 gennaio 2026, i Pesci si confrontano con l’arcano maggiore della Luna, simbolo di mistero, intuizione e viaggio interiore. Questa carta tradizionalmente rappresenta le dimensioni nascoste della mente, laddove la realtà si dissolve nel sogno e la percezione si fa incerta. È il regno dell’inconscio, dove la luce non svela tutto, ma lascia intravedere ombre e riflessi. La Luna incarna la ciclicità emotiva, i segreti taciuti, la creatività che nasce dalle profondità dell’anima e la necessità di imparare a leggere tra le righe dell’esperienza quotidiana.

Per chi attraversa il sentiero di questa carta, le risposte non si trovano alla luce del sole, bensì nella comprensione dei propri moti interiori.

Per i Pesci, la comparsa della Luna nell’oroscopo dei tarocchi apre un varco su una dimensione dove sensibilità e immaginazione si potenziano. Il segno trae forza proprio da questo universo liquido e cangiante, dove la realtà viene filtrata dalle emozioni. Oggi, le percezioni saranno acute e i sogni potrebbero rivelarsi particolarmente vividi, offrendo spunti di riflessione inattesi. Tuttavia, la Luna invita anche alla cautela: nulla è come sembra, e occorre saper distinguere tra ciò che è reale e ciò che è suggestione. Gli eventi di questa giornata avranno il sapore dell’intuizione, invitando a fidarsi della propria voce interiore pur mantenendo radici salde nella realtà.

Parallelismi con altre culture

Nella tradizione yoruba, la Luna è associata all’orisha Yemanjá, madre delle acque e custode dei misteri femminili. Il suo influsso, protettivo e profondo, richiama i Pesci a esplorare la dimensione emotiva con rispetto e dedizione. Similmente, nel mito giapponese la dea Tsukuyomi veglia sulle fasi notturne, offrendo leggerezza e intuito nelle ore d’ombra. Nel mondo persiano antico, la Luna era venerata come simbolo di protezione dei viaggiatori e portatrice di sogni veritieri: chi la onorava poteva sperare in messaggi simbolici per orientarsi nella vita. In Cina, la festività di Zhongqiu celebra la Luna Piena come momento di riunione e introspezione, esaltando il potere dei sogni condivisi.

Tali tradizioni sottolineano il valore universale della Luna quale mediatrice tra visibile e invisibile, rendendo l’esperienza onirica fonte di conoscenza trasversale ai continenti.

Consiglio delle stelle per gli Pesci: affidatevi all’intuizione senza dimenticare la realtà

L’oroscopo dei tarocchi suggerisce un invito alla vigilanza gentile. La Luna dona alla giornata una luce incerta ma ispirante: coltivare pratiche di ascolto interiore, come la scrittura dei sogni o la meditazione guidata, può aiutare a decifrare le emozioni più complesse. È fondamentale tuttavia evitare di inseguire illusioni o lasciarsi trascinare troppo lontano da fantasie che distorcono la visione delle cose. Tenere un diario delle emozioni può offrire strumenti preziosi per distinguere tra i movimenti reali dell’anima e le semplici suggestioni.

Oggi il segreto risiede nell’equilibrio tra il lasciarsi ispirare dalla propria ricchezza immaginativa e mantenere il contatto con ciò che realmente accade. L’intuizione, se ben governata, aiuterà ad attraversare anche le ombre più fitte con passo leggero e occhi aperti.