Nell'oroscopo dei tarocchi di oggi, giovedì 22 gennaio 2026, il Sagittario riceve il dono simbolico del Bagatto, l’arcano maggiore che apre tradizionalmente la sequenza dei tarocchi. Il Bagatto incarna la scintilla dell’inizio, la destrezza e la capacità di trasformare idee in realtà tangibile. Con gli strumenti disposti sul tavolo, questa figura esprime maestria, curiosità e la voglia di provare nuove strade. Nell’oroscopo odierno, il Bagatto indica l’opportunità di agire senza esitazione, facendo leva sulle vostre risorse interiori e sulla capacità di reinventare ciò che sembrava statico.

Questo arcano suggerisce che la creatività è la vostra più grande alleata, aprendo orizzonti verso avventure che solo uno spirito libero può intravedere.

Per il Sagittario, l’energia del Bagatto riattiva la spinta verso l’esplorazione. Spirito inquieto e attratto dagli ideali, il vostro segno trova oggi una corrispondenza naturale con l’arte di cominciare, sperimentare, ripensare i propri intenti. Il Bagatto richiama la sete di conoscenza che caratterizza il Sagittario e rimarca la necessità di sentire il proprio cammino come una sequenza di aperture, piuttosto che di schemi rigidi. L’oroscopo evidenzia la vitalità del momento: scoperte, iniziative e piccoli colpi di fortuna possono accompagnarvi se scegliete la strada più personale, lasciando che il gioco della vita diventi un laboratorio di crescita continua.

Fate spazio all’entusiasmo, ma senza sottovalutare il valore dell’attenzione nei dettagli.

Parallelismi con altre culture

Nel panorama delle tradizioni culturali, la figura del Bagatto trova simboli affini nel trickster delle mitologie dei nativi dell’America settentrionale, come Coyote per le popolazioni Navajo o il corvo tra gli Haida, entrambi portatori di cambiamento attraverso l’ingegno e la trasformazione. La cultura Yoruba riconosce nell’orisha Elegba il custode dei crocevia, simbolo di nuovi inizi e possibilità, molto vicino all’essenza dinamica del Bagatto. In India, la figura di Ganesh agisce come dissolutore degli ostacoli e patrono delle nuove imprese, richiamando la capacità magica dell’arcano di superare i limiti e creare dal nulla nuove realtà.

Questi archetipi, pur nella loro diversità, esprimono un concetto condiviso: l’inizio come momento sacro, dove il potenziale creativo coincide con la libertà di intraprendere.

Consiglio delle stelle per i Sagittario: seguite l’istinto nel creare nuove possibilità

L’oroscopo dei tarocchi suggerisce al Sagittario di affidarsi al proprio intuito per intraprendere un nuovo percorso o valorizzare un progetto lasciato in sospeso. Trovate il coraggio di rimescolare gli elementi che già possedete per produrre qualcosa di sorprendente, proprio come fa il Bagatto sul tavolo degli arcani. Potrete adottare una prospettiva giocosa, evitando che la routine immobilizzi la vostra energia. Ogni piccolo passo, se portato avanti con sincerità e curiosità, diviene un mattoncino verso qualcosa che vi assomiglia davvero.

Lasciatevi ispirare da chi riesce a pensare fuori dagli schemi, apprendendo che ogni errore può trasformarsi in materia prima per risultati inaspettati. Abbracciate la giornata come una tela bianca su cui imprimere la vostra firma, con la consapevolezza che ogni esperienza, oggi, semina futuro.