Nell'oroscopo dei tarocchi di oggi, giovedì 29 gennaio 2026, il segno del Cancro viene avvolto dall'atmosfera enigmatica dell'arcano maggiore della Luna. Questa carta, raffinata icona di mistero e metamorfosi, indica un viaggio interiore che attraversa le acque mobili dell'inconscio. La Luna suggerisce che, proprio come le maree seguono il suo ritmo, anche i sentimenti oggi subiscono oscillazioni fra chiarezza e illusione. Tradizionalmente associata alla ciclicità e al fascino dell'oscurità, la Luna regala la capacità di vedere oltre l'apparenza, sottolineando il valore di ciò che giace nell'ombra e nella memoria.

L'oroscopo attribuisce così un significato profondo a questa giornata, guidata dal richiamo di ciò che spesso sfugge a una prima analisi razionale.

Il Cancro, segno d'acqua per eccellenza, trova una naturale affinità con la simbologia della Luna. Entrambi governano i moti interiori, la ricettività e la sensibilità agli stimoli del mondo. In questa giornata, l'oroscopo dei tarocchi offre ai Cancro la possibilità di cogliere messaggi da sogni, intuizioni e ricordi dimenticati. L'influsso della Luna pone i Cancro davanti a uno specchio liquido: ciò che vi appare riflesso può essere inquietante, affascinante o estremamente veritiero, ma chiede sempre attenzione e delicatezza. Questo legame suggerisce la necessità di abbandonare la razionalità e abbracciare una modalità più intuitiva per prendere decisioni, ascoltando il silenzioso brusio delle emozioni taciute.

Parallelismi con altre culture

In numerose tradizioni la Luna è associata all'enigma, alla trasformazione e alla magia, come accade nei rituali Yoruba del sistema Ifá, dove la divinità Yemayá, madre delle acque, incarna la protezione e la mutevolezza tipiche del Cancro e dell'arcano maggiore della Luna. Nel buddhismo tibetano, la Luna è simbolo di saggezza che rischiara il buio dell'ignoranza, invitando alla meditazione e alla contemplazione profonda. La mitologia nordica attribuisce alle fasi lunari il controllo sui sogni e sulle visioni profetiche: la dea Máni guida la Luna attraverso il cielo portando con sé i segreti della notte. Nella Cina imperiale, la Festa di metà autunno celebra il potere della Luna piena come ponte tra mondi, occasione in cui si affidano desideri al suo disco d’argento.

Anche le leggende dei nativi americani Hopi vedono nella Luna una figura guida che protegge le anime durante i passaggi importanti della vita.

Consiglio delle stelle per gli Cancro: lasciatevi guidare dalla vostra intuizione lunare

Secondo l'oroscopo dei tarocchi, la carta della Luna suggerisce agli Cancro di fidarsi delle sensazioni che emergono nei momenti di silenzio e raccoglimento. Prendere nota dei sogni e dedicare tempo a rituali serali può aiutare a comprendere il significato recondito di ciò che agita il cuore. L'oroscopo invita a evitare decisioni affrettate, privilegiando invece la riflessione profonda e l’ascolto autentico di sé stessi. Potrebbe essere utile immergersi nell'arte, nella poesia o nella musica per lasciar parlare la parte meno razionale della propria essenza.

Assecondare la naturale sensibilità può aprire la via a un benessere emotivo più stabile e duraturo, offrendo nuove prospettive anche nelle relazioni con gli altri. La Luna mostra infatti che sarà la sincerità emotiva a illuminare il percorso, nonostante le ombre che ancora lo attraversano.