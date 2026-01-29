Nell'oroscopo dei tarocchi di oggi, giovedì 29 gennaio 2026, i Pesci incontrano la Luna, arcano maggiore che da sempre evoca mistero, profondità e una danza tra realtà e illusioni. La Luna, nei tarocchi, rappresenta ciò che si cela oltre le apparenze: l'inconscio, i sogni, le paure nascoste e la capacità dell'anima di muoversi attraverso i veli della percezione. Incarna le emozioni notturne, fluide e potenti, guidando chi la incontra a confrontarsi con tutto ciò che non può essere espresso dalla ragione o dalla luce del giorno.

Questa energia risuona in modo profondo con la natura dei Pesci, sempre sospesi tra mondi diversi e portatori di una sensibilità quasi medianica.

L'oroscopo di oggi invita i Pesci a nuotare con fiducia nelle acque della propria interiorità, accogliendo i messaggi che arrivano dal subconscio e da quei sogni che spesso paiono tanto vividi quanto enigmatici. La Luna dona la capacità di vedere ciò che normalmente sfugge, offrendo uno sguardo sulle emozioni meno comprese e la possibilità di affrontare sentimenti inespressi. In questa giornata, lasciarsi guidare dall'intuito potrà aprire strade nuove, come sentieri illuminati solo dal chiarore argenteo dell’arcano maggiore.

Parallelismi con altre culture

Il potere avvolgente della Luna viene celebrato in molte tradizioni spirituali. Nella cultura yoruba, Yemanjá è la divinità delle acque e della luna, protettrice delle maree interiori e delle emozioni, venerata per la sua capacità di accogliere e purificare i turbamenti dell’anima.

La tradizione hindu onora la dea Chandra come personificazione della Luna stessa e dell’energia femminile legata all’intuito e ai cicli di trasformazione. Nella cultura giapponese, l’antica leggenda della principessa Kaguya narra di una figura eterea proveniente dalla Luna, simbolo di bellezza, mistero e appartenenza ad altri mondi. In Egitto, la dea Khonsu viene celebrata come viaggiatore notturno celeste, capace di proteggere chi si avventura oltre i confini del visibile. Queste storie uniscono popoli lontani nell’interpretazione della Luna come ponte tra la coscienza ordinaria e il regno dell’invisibile, dove sogni e incanti diventano guide preziose.

Consiglio delle stelle per i Pesci: affidatevi ai segnali dell’intuizione

L’oroscopo dei tarocchi suggerisce ai Pesci di non avere timore nel lasciarsi attraversare dai flussi emotivi e dalle immagini interiori che oggi emergono con forza. È il momento di ascoltare i segnali sottili, che spesso giungono sotto forma di sogni ricorrenti, intuizioni improvvise o sentimenti indefiniti. Prendetevi un momento per annotare ciò che accade nel vostro mondo interiore, magari dedicandovi alla scrittura creativa o alla meditazione. Riconoscere le ombre e accoglierle come parti integranti del cammino conduce a una maggiore chiarezza e a una saggezza che va oltre la logica razionale. Nel tramonto di certezze apparenti, la Luna indica la via verso la comprensione profonda e la riconciliazione con se stessi. Oggi, coltivare la dolcezza e la fiducia nei segnali della propria anima porterà doni invisibili ma essenziali.