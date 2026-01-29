Nell'oroscopo dei tarocchi di oggi, giovedì 29 gennaio 2026, il Sagittario incontra il Bagatto, l'arcano maggiore che si presenta come simbolo di principi attivi, ingegno e sperimentazione. Il Bagatto raffigura una figura giovane e sicura, circondata da strumenti magici appoggiati su un tavolo: rappresenta la padronanza degli elementi e la capacità di trasformare qualsiasi potenziale in realtà. L'energia che questa carta veicola è quella della scintilla iniziale, della creazione e delle infinite possibilità che si aprono davanti chi si sente pronto ad agire.

Nella giornata odierna, questa atmosfera si diffonde sull'oroscopo invitando i Sagittario a cogliere le occasioni con la stessa audacia del Bagatto, il quale dispone di tutte le risorse per avviare qualcosa di importante senza temere l'ignoto.

Il Sagittario, segno di fuoco governato dalla ricerca e dall'esplorazione, trova con il Bagatto un motivo di esaltazione delle proprie qualità innate. La carta sostiene la vocazione del Sagittario alla scoperta, promuovendo iniziative che sfidano il consueto e spalancano nuove traiettorie esistenziali. Nell'oroscopo di questa giornata, il messaggio è quello di lasciarsi ispirare da ciò che appare inedito, riconoscendo nell'entusiasmo la forza motrice per costruire progetti.

Il Bagatto valorizza la fiducia nelle proprie doti e la volontà di impiegare creatività, offrendo strumenti per trasformare idee in realtà tangibili senza aspettare il momento perfetto, ma agendo con coraggio e inventiva.

Parallelismi con altre culture

La figura del Bagatto trova analogie significative nella tradizione degli artigiani africani, come gli Yoruba, i cui smiths sono detentori di un sapere iniziatico e creativo. Il dio Ogun, che rappresenta la tecnologia, l'artigianato e l'azione, è spesso invocato per guidare nuovi inizi e opere importanti. Simili talenti si riscontrano anche nell'antico Egitto, dove la figura di Thot, il dio della scrittura e delle arti magiche, celebra la messa in opera della conoscenza per realizzare progetti concreti.

In Giappone, il maestro della cerimonia del tè ricopre un ruolo di un Bagatto orientale, unendo gli strumenti, la gestualità e la mente per trasformare un'azione quotidiana in un gesto rituale carico di senso creativo. Tutte queste culture valorizzano la capacità di dare forma alla potenzialità, unendo spirito e materia grazie a una volontà risoluta.

Consiglio delle stelle per gli Sagittario: investite la vostra energia in una nuova creazione

L'oroscopo dei tarocchi suggerisce ai Sagittario di lasciarsi condurre dallo spirito intraprendente del Bagatto e mettere in moto un progetto che rispecchi la vostra unicità. Può trattarsi di un’attività creativa, di un nuovo ambito lavorativo o di un percorso di studio che vi attira da tempo.

Sfruttate la vostra inclinazione naturale all’esplorazione e la prontezza a sperimentare, senza cedere alle esitazioni che possono frenare i vostri istinti. Come il Bagatto, disponete già delle risorse necessarie; ciò che conta oggi è la volontà di iniziare, anche se il cammino non appare del tutto chiaro fin dall’inizio. Ogni iniziativa, anche la più piccola, può diventare l’anticamera di una serie di successi se alimentata dalla determinazione e dal fuoco tipico del vostro segno. Confidate nella vostra inventiva e agite: il momento è propizio per dare forma viva ai vostri desideri.