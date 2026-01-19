Nell'oroscopo dei tarocchi di oggi, lunedì 19 gennaio 2026, la carta che guida gli Ariete è il Bagatto, primo arcano maggiore. Questa carta rappresenta il potere di dare inizio a nuovi cicli, la destrezza mentale e la capacità di attingere alle molteplici risorse personali. Simbolo di colui che trasforma il pensiero in azione, il Bagatto si erge al crocevia tra materia e spirito con i suoi strumenti sparsi sul tavolo, pronto a creare e plasmare la realtà secondo la propria volontà. L’oroscopo trae dalla presenza di questa carta la promessa di un giorno segnato dall’inventiva e dal coraggio di mettersi in gioco in territori ancora inesplorati.

La natura impulsiva e pionieristica dell’Ariete incontra pienamente l’energia del Bagatto. In questa giornata, l’oroscopo rivela come le doti innate di iniziativa di questo segno possano trovare un terreno fertile per progetti nuovi o idee che aspettavano solo di essere tradotte in realtà. Quando l’energia del Bagatto si intreccia con la vivacità dell’Ariete, le opportunità si moltiplicano, anche se la sfida resta quella di non disperdere il proprio potenziale, ma di convogliarlo con determinazione verso un obiettivo chiaro. Oggi, ciò che nasce come entusiasmo può divenire conquista tangibile.

Parallelismi con altre culture

La figura del Bagatto trova affinità in molte tradizioni esoteriche e culturali.

Nel mito degli antichi Egizi, Thot è il dio della saggezza e dell’invenzione, creatore degli alfabeti e protettore delle arti magiche, così come il Bagatto è il catalizzatore della trasformazione attraverso la parola e il gesto. Tra gli Yoruba del sistema Ifá, Esù Elegba custodisce i crocevia e detiene la possibilità di avviare o bloccare ogni impresa, condividendo con il Bagatto la funzione di intermediario tra mondi e possibilità. Nella cultura indiana, il dio Ganesha viene onorato quale fautore degli inizi e rimuovitore degli ostacoli, molto vicino nell’energia propulsiva a quella del primo arcano maggiore, accentuando il carattere di pionierismo e creatività del Bagatto.

Consiglio delle stelle per gli Ariete: sfruttate il potere del Bagatto per iniziare senza timori

L’oroscopo di oggi invita tutti gli Ariete ad accogliere lo spirito del Bagatto lasciando fluire le idee verso nuove direzioni. Sarà utile mantenere uno sguardo attento sulle proprie risorse, riconoscendo di avere già a disposizione strumenti preziosi per affrontare la giornata. Evitare la dispersione delle energie focalizzandosi su un obiettivo preciso si rivelerà vincente. Prendete spunto dal Bagatto per comunicare con chiarezza e per essere audaci nel mostrare le vostre capacità, anche laddove sembra regnare l’incertezza. Lasciate che la vostra creatività guidi le azioni, trasformando il pensiero in realtà concreta, pronti ad abbracciare ciò che nasce da ogni nuovo inizio.