Nell'oroscopo dei tarocchi di oggi, lunedì 19 gennaio 2026, lo Scorpione incontra l'arcano maggiore della Morte, una carta che più di ogni altra incarna la forza delle trasformazioni radicali e il coraggio di lasciarsi alle spalle ciò che non serve più. La Morte non è mai sinonimo di distruzione fine a se stessa, ma piuttosto è emblema del passaggio necessario affinché qualcosa di nuovo possa nascere. Nel paesaggio della carta, spesso si scorge un sole che sorge oltre l’orizzonte: un chiaro segnale che ogni fine porta con sé l’opportunità di rigenerazione e crescita.

Nell'oroscopo dedicato allo Scorpione, la presenza della Morte amplia i significati già adombrati dal segno, notoriamente associato al coraggio di attraversare crisi e metamorfosi esistenziali. In questo lunedì, lo Scorpione sente il peso ma anche la liberazione di chi decide consapevolmente di abbandonare pelle vecchia, emozioni stagnanti o abitudini infruttuose. Gli insegnamenti di questa giornata suggeriscono che, nel momento in cui si lascia spazio al cambiamento radicale, si spalancano porte verso una vitalità rinnovata e una maggiore autenticità di intenti. Accogliere la trasformazione senza timore consente di accedere a risorse profonde, spesso sopite nella routine quotidiana, e di riscoprire il proprio potere personale in modo più integro.

Parallelismi con altre culture

Il tema della trasformazione rappresentato dalla Morte nei tarocchi trova riscontro in numerose tradizioni culturali. Nel sistema di credenze yoruba, la figura di Egun simboleggia gli antenati che guidano i viventi attraverso i passaggi dalla fine di un ciclo all’inizio di un altro, portando saggezza e protezione. In Messico, il Día de los Muertos non celebra la fine tout court, ma la continuità e la trasformazione del legame tra viventi e defunti, incoraggiando la metamorfosi delle emozioni attraverso la memoria e il rito. Nella filosofia indiana, il concetto di samsara rende la morte parte di un ciclo di rinascite, dove ogni fine è necessaria al percorso spirituale di crescita e liberazione.

Gli sciamani delle Ande, infine, vedono la morte simbolica come una pratica iniziatica, essenziale per l'accesso a nuovi stati di consapevolezza e per la rigenerazione della propria comunità.

Consiglio delle stelle per gli Scorpione: accettate la metamorfosi

L'oroscopo dei tarocchi suggerisce agli Scorpione di fare spazio alle trasformazioni oggi, anche se talvolta dolorose o spiazzanti. Considerate il valore di un gesto simbolico di chiusura, come scrivere ciò che volete lasciar andare e poi distruggere il foglio, per segnare l’inizio di una nuova fase. La consapevolezza del cambiamento vissuta con intenzione può donare lucidità emotiva e un impulso di creatività nuova. Abbracciare la metamorfosi non significa rinunciare a ciò che siete stati, ma onorare ogni passo del cammino e prepararsi con fiducia alle opportunità che si presenteranno. Il coraggio di trasformarsi oggi può gettare le basi per una forza interiore più autentica nella stagione a venire.