Nell'oroscopo dei tarocchi di oggi, lunedì 26 gennaio 2026, gli Acquario sono accompagnati dall'energia rivoluzionaria del Matto. Questa carta, prima degli arcani maggiori, simboleggia l'inizio, la libertà assoluta dalle costrizioni e la capacità di andare oltre le strutture note. Il Matto è il viaggiatore che porta con sé solo l'essenziale e si apre a esperienze inedite senza lasciarsi frenare da pregiudizi o paure. Il suo essere sull'orlo di un precipizio rappresenta una fiducia profonda nei percorsi inattesi e nel valore dell'entusiasmo spontaneo.

Nell'oroscopo, il Matto indica la necessità di lasciar andare vecchie certezze per accogliere il potenziale nascosto nel non conosciuto, esortando all'apertura e all'esplorazione priva di zavorre.

Per gli Acquario, segno di aria e genialità, la presenza del Matto promette oggi spazi di innovazione, scelte coraggiose e un impulso creativo insolito. Lo spirito indipendente tipico del vostro segno trova un potente alleato proprio in questa carta. Spinge a superare le convenzioni e i limiti autoimposti, facendo leva sulla vostra innata tensione verso l’originalità. Nell'oroscopo odierno, il Matto diventa simbolo di una visione aperta, capace di rompere gli schemi per abbracciare possibilità apparentemente folli ma feconde di opportunità.

Nulla è scontato, e ogni situazione può rivelare sentieri non battuti, se siete disposti a cogliere i segnali più sottili della giornata.

Parallelismi con altre culture

Il viaggio del Matto trova sorprendenti consonanze nelle culture di tutto il mondo. In Africa, nell'antico sistema Yoruba di Ifá, il cammino dell'iniziato è costellato da prove che richiedono apertura, fiducia e la capacità di apprendere dallo sconosciuto, proprio come fa il Matto sul suo sentiero sospeso. In Giappone, la figura dell'itinerante Matsuo Bashō, poeta che percorreva il paese alla ricerca di ispirazione, si avvicina allo spirito del Matto: la sua vita fu un continuo inizio, un affidarsi all'imprevisto assecondando la poesia del momento.

Nel mito cinese della nascita della fenice, il rinnovamento e il coraggio di rinascere dalle ceneri parlano dello stesso impulso a ricominciare, senza paura di perdere il controllo. Anche nei racconti degli ashik, i cantastorie nomadi dell’Asia centrale, si ritrova quell’irrequietezza feconda che spinge a varcare i confini conosciuti per scoprire nuove possibilità e orizzonti interiori.

Consiglio delle stelle per gli Acquario: seguite l’entusiasmo senza timore

L'oroscopo dei tarocchi suggerisce agli Acquario di abbracciare la lezione del Matto, accettando la bellezza dell’incertezza e la potenza che nasce dal lasciarsi guidare dall’intuito. Oggi potreste trovarvi di fronte a crocevia inaspettati o a situazioni che sfidano la logica abituale: accettare questi eventi con leggerezza e curiosità vi aprirà a insegnamenti preziosi.

Scegliere di non pianificare ogni dettaglio e di lasciarsi sorprendere, anche solo per poche ore, può attivare energie creative e restituire nuova linfa alle vostre idee. Praticate l’ascolto attivo, anche con chi la pensa in modo diverso, e lasciate spazio all’improvvisazione nei piccoli gesti quotidiani. Così facendo, il senso di libertà proposto dal Matto si trasformerà in una risorsa concreta, capace di sostenervi per tutta la giornata e ben oltre. Permettetevi di essere innovativi senza giudizio, seguendo l'entusiasmo come una bussola privilegiata.