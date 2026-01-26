Nell'oroscopo dei tarocchi di oggi, lunedì 26 gennaio 2026, i Pesci incontrano la suggestiva potenza della Luna, arcano maggiore dalle molteplici sfumature simboliche. La Luna rappresenta tutto ciò che vive nell'inconsapevole, i moti interiori che scorrono sotto la superficie, e i sentieri della percezione che portano oltre la logica ordinaria. Questo arcano invita all'esplorazione del confine tra sogno e realtà, tra intuizione e senso pratico, manifestando una chiaroscura danza di luci e ombre. Proprio come i riflessi tremolanti di Selene sui mari notturni, la presenza della Luna nell'oroscopo dei tarocchi oggi suggerisce una giornata guidata dall'ascolto delle proprie percezioni più sottili e di ciò che si cela dietro il visibile.

Per i Pesci, la Luna riveste un fascino particolare e profondamente affine alla loro natura acquatica e sensibile. Questo segno è notoriamente vicino ai cicli interiori, alle immagini che nascono nella mente durante i momenti di solitudine o raccoglimento. L'energia della Luna offre l'opportunità di navigare tra emozioni complesse e visioni creative, spronando a non fuggire dinanzi ai dubbi o alle incertezze. Spesso, infatti, ciò che sembra confuso all'apparenza può rivelarsi, sotto la luce lunare, una fonte preziosa di ispirazione o intuizione per i Pesci. Lo scenario odierno, nel contesto dell'oroscopo dei tarocchi, è un invito a fidarsi dei messaggi interiori che emergono inattesi e a lasciarsi guidare da loro, con la consapevolezza che ogni ombra porta con sé la promessa di una luce futura.

Parallelismi con altre culture

Nel vasto panorama delle culture mondiali, la Luna assume ruoli molteplici e sempre carichi di fascino. Nella cultura Yoruba, il sistema Ifá attribuisce alla divinità Yemọja il controllo delle acque e delle maree, ricollegandosi direttamente alla simbologia della Luna e all’idea di profondità inconscia come luogo di fertilità e mistero. In Giappone, la Luna è celebrata durante lo tsukimi, una tradizione che prevede la contemplazione del plenilunio e che invita a riconoscere la bellezza effimera della vita e dei sogni. Nel pensiero classico islamico, la Luna è simbolo della dimensione spirituale, fonte di ispirazione per la poesia sufi e di misticismo attraverso la sua cangiante luminosità nelle notti di deserto.

Esiste inoltre una ricca tradizione tra i Lakota del Nord America che considera la Luna madre delle trasformazioni personali, invitando a non temere i cambiamenti interiori, ma ad accoglierli come parte integrante del ciclo della vita. Questi parallelismi mostrano come la Luna, nel suo perpetuo rinnovarsi, abbia sempre rappresentato per ogni cultura lo spazio dove realtà e simbolismo si fondono e generano evoluzione.

Consiglio delle stelle per i Pesci: affidatevi ai sentieri dell’intuizione

L'oroscopo dei tarocchi di oggi per i Pesci offre un suggerimento prezioso: permettersi di ascoltare e accogliere le emozioni profonde, senza lasciarsi intimorire da eventuali momenti di incertezza. La Luna sollecita ad avere fiducia nelle proprie sensazioni, osservando con rispetto ciò che emerge dal proprio mondo interiore.

Un’attività utile potrebbe essere quella di dedicare tempo alla scrittura di un diario personale, raccogliendo sogni, pensieri e visioni notturne. In questo modo, sarà possibile dare forma e senso anche ai moti più sfuggenti dell’animo, scoprendo nella memoria e nell’immaginazione una preziosa risorsa. Infine, ricordate che la Luna trasmette la lezione dell’accoglienza: lasciate che le intuizioni guidino scelte e incontri, poiché oggi le risposte più autentiche arrivano da vie silenziose e poco battute.