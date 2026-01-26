Nell'oroscopo dei tarocchi di oggi, lunedì 26 gennaio 2026, il segno del Sagittario viene irradiato dalla presenza dell'arcano maggiore del Mondo. Questa carta racchiude in sé il simbolo della realizzazione e della compiutezza di un ciclo, simboleggiando la perfetta armonia tra i diversi aspetti dell'esistenza. Il Mondo raffigura una figura danzante, avvolta da una ghirlanda e circondata dai segni dei quattro elementi, promessa di un equilibrio ritrovato e di una coscienza ampliata. Nella tradizione esoterica, il Mondo è la sintesi di ogni esperienza: riconcilia passato e presente, consentendo un'apertura piena verso nuove possibilità.

Tale presenza, nell'oroscopo del giorno, parla di un momento propizio nel quale sentire che ogni frammento della propria esistenza trova il suo posto in un'armonia più ampia.

Per il Sagittario, la carta del Mondo arriva come un richiamo a riconoscere l'incontro tra desiderio d'esplorazione e senso di realizzazione. La vostra innata voglia di oltrepassare i confini e la sete di conoscenza trovano, in questa giornata, il coronamento attraverso la consapevolezza di quanto ottenuto. L'oroscopo invita quindi ad apprezzare il percorso compiuto finora, abbracciando con gratitudine sia le tappe gioiose sia quelle di apprendimento. Gli sforzi passati appaiono oggi come un mosaico che restituisce all'identità del Sagittario una nuova e solida centralità.

Il cammino continua, ma la sensazione di essere al centro del proprio viaggio dona energia e fiducia, alimentando il coraggio di progettare ancora.

Parallelismi con altre culture

Nel pensiero induista, il concetto di moksha rappresenta la liberazione dal ciclo di rinascite e la realizzazione dell'unità con il tutto: una sintesi spirituale affine al messaggio del Mondo nei tarocchi. Analogamente, nella mitologia azteca, la dea Coatlicue è raffigurata come colei che racchiude in sé sia la fine che l'inizio di ogni cosa, incarnando il perpetuo divenire dell'universo. Nella tradizione ebraica, il concetto di tikkun olam invita a riparare il mondo attraverso il compimento di azioni giuste e consapevoli, un'armonia che richiama il senso di completezza offerto da questa carta.

Anche i mandala della cultura tibetana, con la loro struttura circolare e ricca di dettagli simbolici, richiamano il ciclo di perfezione e la totalità che l'arcano maggiore del Mondo racchiude. Questi parallelismi, pur diversi per narrazione e iconografia, condividono l'idea di ciclicità, compimento ed equilibrio universale.

Consiglio delle stelle per i Sagittario: celebrate la vostra pienezza interiore

L'oroscopo dei tarocchi suggerisce di concedervi una pausa per osservare con occhi nuovi ciò che avete costruito nella vostra esistenza. Celebrate le piccole e grandi conquiste compiute, senza lasciarvi tentare dall'impazienza di ciò che manca all'appello. Prendete ispirazione dalla carta del Mondo per riconoscere che ogni traguardo porta in sé un nuovo punto di partenza.

Valorizzate la vostra presenza nel qui e ora, lasciando che la gratitudine per ciò che siete diventati vi rafforzi nel proseguo del cammino. Condividere le vostre esperienze con chi vi è vicino arricchirà non solo voi, ma anche il tessuto di relazioni che vi sostiene. Le stelle indicano che, attraverso la consapevolezza di ciò che avete compiuto, potrete aprirvi con serenità a nuove scoperte e opportunità, mantenendo vivo quel senso di completezza caratteristico del Mondo.