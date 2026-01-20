Nell'oroscopo dei tarocchi di oggi, martedì 20 gennaio 2026, i Pesci vengono guidati dall'arcano maggiore della Luna. Questa carta rappresenta i paesaggi notturni dell'anima, dove la realtà si mescola al sogno e l'intuito diviene guida sottile. L'arcano della Luna indica un momento di introspezione, segnato dall'emergere di emozioni profonde e di una sensibilità acuita. Simbolo di trasformazione fluida, la Luna nei tarocchi segnala la necessità di ascoltare il proprio mondo interiore, riconoscendo le illusioni e attraversando le ombre del dubbio e delle incertezze.

Un invito a percorrere sentieri nascosti, affidandosi alle impressioni e alle intuizioni più che alla logica quotidiana.

Per i Pesci, oggi si spalanca un varco verso stati d’animo ricchi di sfumature. La presenza della Luna nell'oroscopo dei tarocchi suggerisce la forza delle dinamiche psichiche tipiche del segno, da sempre in sintonia con i flussi mutevoli dell’inconscio. Questo arcano richiama alla memoria la capacità dei Pesci di muoversi con grazia nelle acque oscure delle emozioni, traendo ispirazione e protezione dalle proprie fantasie interiori. È il momento per dare ascolto ai messaggi provenienti dai sogni, lasciando che l’intuizione indichi le giuste rotte, specialmente dove la ragione vacilla.

Oggi si rafforzerà il legame con tutto ciò che è sottile e misterioso, favorendo anche capacità artistiche e visioni profonde.

Parallelismi con altre culture

Il percorso evocato dalla Luna trova riscontri in moltissime tradizioni mondiali. Nel sistema Ifá dello Yoruba, la divinità Yemayá governa le acque profonde e la sfera emotiva, rappresentando la capacità di avvolgere e proteggere durante i momenti di incertezza, non diversamente dalla Luna nei tarocchi. Nella mitologia indiana, la dea Chandra è associata al potere lunare, all’immaginazione e ai regni del sogno, con un ruolo chiave nell’influenzare la creatività e l’emotività. In Cina, la Luna è protagonista del festival di metà autunno: viene onorata come custode dei segreti e dei desideri silenziosi, simboleggiando i cicli naturali del cambiamento e dell’introspezione.

Anche nella cultura giapponese, la luna piena, Tsukimi, offre l’occasione di contemplare la bellezza effimera della notte, insegnando a rispettare l’insondabile e a cogliere i messaggi che arrivano attraverso i ritmi della natura.

Consiglio delle stelle per gli Pesci: affidatevi ai suggerimenti dell’intuito

L’oroscopo di oggi, illuminato dalla carta della Luna, consiglia di dedicare attenzione alle impressioni, anche a quelle più sfuggenti. Osservate i sogni notturni e lasciate che i simboli guidino i pensieri, trasformando dubbi e fantasie in risorse di creatività. Una lunga passeggiata in un luogo tranquillo può facilitare questa connessione, favorendo una percezione più nitida dei moti interiori.

Scegliere una piccola attività artistica aiuta a portare alla luce immagini e sensazioni, rendendole strumenti di crescita personale. Coltivate la fiducia nel vostro sentire: la carta della Luna insegna che alcune risposte si trovano solo accogliendo il mistero, senza forzarne la rivelazione. Oggi l’oroscopo dei tarocchi invita a trovare poesia nell’incertezza e a lasciarsi trasportare dalla corrente delle emozioni.