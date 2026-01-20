Nell’oroscopo dei tarocchi di oggi, martedì 20 gennaio 2026, il Sagittario incontra la maestosa figura dell’arcano maggiore Giudizio. Questa carta rappresenta risveglio, rinascita e superamento dei limiti imposti dal passato. Nella lettura simbolica del Giudizio, vi è la chiamata ad abbandonare vecchi schemi e ad accogliere la possibilità di una trasformazione profonda. L’immagine dell’angelo che proclama una nuova era ricorda a chi ascolta che esiste sempre la possibilità di riscattarsi e rinnovarsi. Nell’ambito dell’oroscopo, la presenza del Giudizio non annuncia un verdetto, bensì la liberazione da antiche catene e la lieta scoperta di una nuova realtà interiore.

Questo arcano trova una particolare risonanza con il Sagittario, segno che aspira costantemente alla crescita e al superamento dei limiti fisici e mentali. L’oroscopo del giorno suggerisce una forte tendenza a guardare oltre i confini noti, lasciando alle spalle paure o condizionamenti. Il Giudizio invita i Sagittario a cogliere l’opportunità di una rinascita, forse figlia di una comprensione maturata dopo esperienze intense. È il momento di ascoltare la propria voce interiore, facendo emergere nuovi desideri, idee rinnovate e un entusiasmo che nasce dalle ceneri della consapevolezza passata.

Parallelismi con altre culture

Nella cultura yoruba, il sistema Ifá interpreta la vertigine del cambiamento attraverso le storie degli orisha, divinità chiamate a mediare tra destino e azione umana.

La figura di Obatalá, custode della purezza e dell’evoluzione, si avvicina all’essenza del Giudizio dei tarocchi: entrambi spronano all’auto-superamento e alla rinascita spirituale grazie alla saggezza. In un diverso contesto, nella mitologia egizia, la pesatura del cuore di fronte al dio Osiride simboleggia una prova di verità che riconduce all’idea di rinnovamento e trasformazione dopo aver affrontato i propri passaggi oscuri. Anche nella narrativa indiana, il mito della fenice che si rigenera dalle fiamme, offre una narrazione potente del tema della rinascita, la stessa che il Giudizio propone all’oroscopo di oggi per il Sagittario. Questi parallelismi allargano l’orizzonte simbolico della giornata, evidenziando come il bisogno di rigenerazione sia patrimonio universale.

Consiglio delle stelle per gli Sagittario: preparatevi ad accogliere il rinnovamento

L’oroscopo dei tarocchi invita i Sagittario a non opporre resistenza ai cambiamenti che si annunciano. Accogliere con apertura la possibilità di una svolta trasforma ostacoli in trampolini verso nuovi inizi. Prendersi un momento per riflettere sui segnali interiori, lasciando andare giudizi o rimpianti, condurrà a una chiarezza inedita. Oggi è propizio riconsiderare ambizioni e obiettivi: ciò che sembrava sfuggente potrebbe ora rivelarsi afferrabile alla luce di una rinnovata determinazione. Ascoltare la voce che invita a cambiare permetterà di orientare il percorso su sentieri più affini alla vera natura sagittariana, fatta di sincerità, visione ampia e desiderio di progresso.