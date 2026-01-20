L'oroscopo dei tarocchi di oggi, martedì 20 gennaio 2026, invita gli Scorpione a confrontarsi con la carta della Morte. Nell'iconografia dei tarocchi, la Morte non implica mai una fine definitiva ma piuttosto la trasformazione radicale, la necessità di lasciar andare il passato per aprirsi a una rinascita. L'arcano maggiore della Morte è il simbolo dell'ineluttabile ciclo della natura, capace di portare nuova vita proprio laddove qualcosa si conclude. In questa giornata, l'oroscopo suggerisce che il vostro percorso potrebbe assumere tinte profonde di transizione e metamorfosi, proprio come l'inverno prepara il terreno alla primavera.

Questa carta risuona profondamente con la natura dello Scorpione, segno d'acqua legato ai misteri dell'inconscio e dell'alchimia interiore. Gli Scorpione sono noti per la loro capacità di affrontare le proprie ombre e di rigenerarsi dalle ceneri, come l'araba fenice che sorge dopo la distruzione. L'oroscopo dei tarocchi di oggi richiama a una giornata in cui la saggezza consiste nel riconoscere i cicli che si chiudono, accettando la necessità di tagliare i rami secchi per favorire nuovi inizi. È un tempo di coraggio psicologico, in cui la rinuncia a ciò che non serve più diventa il terreno fertile per qualcosa di autentico e inedito.

Parallelismi con altre culture

Nel pensiero cinese, il mito della fenice rappresenta la capacità di rinascere dalle proprie ceneri: questa creatura mitologica, spesso associata all'imperatrice e ai cicli stagionali, evidenzia come il cambiamento sia una forza naturale e inarrestabile.

Nel sistema Ifá della tradizione Yoruba, il concetto di morte e rinascita viene visto come parte di un gioco sacro in cui ogni crisi apre la via a un nuovo equilibrio, ribadendo che la trasformazione è parte della vita e non la sua negazione. In Messico, il Día de los Muertos celebra la continuità della vita oltre la morte, con riti che riconoscono il valore del distacco e della memoria nel processo di trasformazione personale e collettiva. Tali parallelismi ricordano come la fine sia sempre anche il preludio di un nuovo ciclo, in una prospettiva che onora il cambiamento come motore della crescita umana.

Consiglio delle stelle per gli Scorpione: lasciate indietro il superfluo

L'oroscopo dei tarocchi propone un suggerimento chiaro per gli Scorpione: lasciate andare ciò che appesantisce il vostro cammino.

Prendersi del tempo per riconoscere i legami, le abitudini o i pensieri che non nutrono più l'anima, può offrire una leggerezza insperata. Concentrarsi sulla trasformazione implica accettare l'incertezza e l'ignoto, guardando con rispetto alle lezioni del passato senza restare ancorati a esse. La forza interiore si misura oggi nella capacità di abbracciare i cambiamenti, anche quando sembrano spaventosi o irreversibili. Un rinnovamento autentico è possibile solo dove si fa spazio, senza paura, ai nuovi germogli dell'esistenza. L'oroscopo di oggi suggerisce di onorare il processo di trasformazione come un rito collettivo e personale, consapevoli che ogni fine racchiude sempre una promessa di rinascita.