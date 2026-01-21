Nell'oroscopo dei tarocchi di oggi, mercoledì 21 gennaio 2026, i Pesci si trovano sotto l'influsso enigmatico della Luna, un arcano maggiore che rappresenta il mondo dei sogni, dell’intuizione e delle emozioni inespresse. La carta della Luna simboleggia quel territorio nascosto dove la razionalità si dissolve e prendono forma le verità celate dietro l’apparenza. È l’arcano delle illusioni, dei misteri interiori, del viaggio nelle profondità dell’anima alla ricerca del proprio sentiero autentico. Nell’oroscopo, questa energia invita a osservare ciò che si cela dietro il velo del visibile e a fidarsi delle impressioni sottili che spesso vengono trascurate.

I Pesci oggi ritroveranno la propria natura empatica e visionaria amplificata dalla Luna, che esalta le qualità di sensibilità e capacità di percepire ciò che sfugge ai sensi comuni. L’oroscopo indica la possibilità di vivere la giornata sospinti da un ricco flusso onirico, con pensieri e sensazioni sfumate che si intrecciano come le correnti di un fiume segreto. È il momento propizio per ascoltare la voce interiore, per lasciarsi guidare dai segnali dell’immaginazione, ma anche per vigilare sulle distorsioni della realtà. La Luna invita i Pesci a distinguere tra ciò che è frutto di intuizione e ciò che nasce dalla paura o dalle insicurezze, offrendo così una chiave per navigare tra le onde emotive senza smarrirsi.

Parallelismi con altre culture

Nel mondo culturale indiano, la Luna riveste un ruolo centrale nel sistema vedico come rappresentazione della mente e del potere di Chandra, il dio lunare associato alle emozioni mutevoli e alla fertilità psichica. Analogamente, nell’antica mitologia maya la dea Ix Chel era la signora della Luna, protettrice delle acque e delle forze misteriose che governano il ciclo della vita e della morte, proprio come l’arcano richiama il potere femminile che custodisce l’invisibile. In Giappone, Tsukuyomi-no-Mikoto è il kami lunare incaricato di vigilare sulle fasi notturne, mentre nella tradizione africana Yoruba la dea Yemanjá domina sulle acque e sulla sfera dell’inconscio collettivo, incarnando elementi che risuonano profondamente con la simbologia della Luna nei tarocchi.

La presenza costante della Luna nei rituali e nelle arti di molte culture testimonia l’universalità del bisogno umano di confrontarsi con l’ignoto interiore e i suoi riflessi sulla realtà quotidiana.

Consiglio delle stelle per gli Pesci: affidatevi ai segnali dei sogni

Nell’oroscopo dei tarocchi di oggi, la Luna suggerisce di dare spazio ai sogni notturni e di mantenere un diario onirico, in modo da cogliere messaggi nascosti che possono far luce su questioni irrisolte. Prendersi una pausa da stimoli eccessivi favorisce la ricezione delle intuizioni autentiche e aiuta a filtrare le emozioni fugaci da quelle profonde. Un consiglio pratico è quello di concedersi una passeggiata al crepuscolo o meditare davanti a una candela, lasciando emergere immagini e simboli che la mente razionale sovente ignora.

Attraverso la lente della Luna, i Pesci possono accostarsi alla realtà con uno sguardo più poetico, riconoscendo dove l’immaginazione è alleata e dove invece tende ad annebbiarsi. Procedere con dolcezza e attenzione ai segnali sottili sarà la chiave per affrontare la giornata guidati da una saggezza intuitiva e senza cadere nelle trappole delle illusioni.