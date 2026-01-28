Nell'oroscopo dei tarocchi di oggi, mercoledì 28 gennaio 2026, gli Acquario sono guidati dall’arcano maggiore del Matto. Questa carta, spesso fraintesa per la sua apparente sregolatezza, custodisce in verità uno dei segreti più profondi della tradizione esoterica: l’impulso a intraprendere il viaggio della vita senza pregiudizi o timori, con il coraggio di rischiare e di lasciarsi trasportare dal vento del cambiamento. Il Matto simboleggia l’inizio di ogni percorso, il desiderio di esplorare nuove dimensioni portando con sé solo l’indispensabile e la gioia dell’ignoto.

È l’arcano di chi si abbandona con fiducia al flusso dell’esistenza, trovando un equilibrio unico fra follia e saggezza inconsapevole.

Nel contesto dell’oroscopo dei tarocchi di oggi, la forza del Matto si riversa nella personalità degli Acquario, un segno notoriamente innovativo e fuori dagli schemi tradizionali. Il Matto amplifica le qualità visionarie e rivoluzionarie degli Acquario, spronandoli ad abbandonare vecchi limiti, lasciando emergere nuove idee e nuovi punti di vista. L’energia del Matto incoraggia a non temere i giudizi altrui, a buttarsi con fiducia in progetti arditi e incontri inaspettati che potrebbero dare una scossa all’ordinario. Per gli Acquario, questa giornata offre spunti per accettare la leggerezza come virtù, accogliere anche il rischio, e guardare avanti senza farsi frenare dal passato.

Parallelismi con altre culture

Nel panorama delle tradizioni mondiali, l’archetipo del Matto trova corrispondenze affascinanti. Nell’antico teatro giapponese Kyōgen, la figura dello tsure, accomodante e imprevedibile, aiuta spesso il protagonista a uscire dalle convenzioni, simile al ruolo del Matto che libera dagli schemi rigidi. In molte culture indigene delle Americhe, il cosiddetto “sciocco sacro”, come il Heyókâ tra i Lakota, agisce provocatoriamente per stimolare la crescita della comunità e spingere le persone a ridere e riflettere sulle proprie abitudini. Nella filosofia indiana, la figura di Totapai rappresenta chi indaga il mondo senza preconcetti, incarnando l’innocenza e la saggezza del Matto.

In tutte queste tradizioni, l’energia del Matto evidenzia l’importanza dell’ingenuità consapevole come fonte di rinascita e rinnovamento.

Consiglio delle stelle per gli Acquario: lasciate spazio all’audacia creativa

L’oroscopo dei tarocchi suggerisce di non reprimere la spinta all’esplorazione che la carta del Matto porta con sé. Lasciate fiorire la vostra creatività senza preoccuparvi della perfezione: coltivare uno sguardo libero permette agli eventi di sorprendere piacevolmente e offre nuove occasioni di crescita. Può essere il momento ideale per avviare un progetto originale o per intraprendere una strada poco esplorata, dando spazio anche agli errori come parte integrante del cammino. Non rifuggite dall’imprevedibilità odierna: ogni incertezza si rivelerà un’opportunità nascosta, purché sia affrontata con spirito leggero.

Accogliere la giornata con l’ironia e la curiosità che contraddistinguono il vostro segno significa onorare la chiamata del Matto e cogliere tutte le scintille di novità che attraversano l’oroscopo di oggi.