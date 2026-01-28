Nell’oroscopo dei tarocchi di oggi, mercoledì 28 gennaio 2026, il segno della Bilancia si specchia nell’arcano maggiore della Giustizia, una carta che simboleggia equilibrio, rettitudine e coerenza tra azioni e principi. La Giustizia nei tarocchi regge la spada della verità e la bilancia della ponderatezza, accogliendo l’anima che sa interrogarsi senza cedere ai riflessi troppo istintivi. Questo arcano richiama alla responsabilità delle scelte, al potere della consapevolezza nell’affrontare tutte le sfide che la quotidianità può proporre, nonché al valore del rispetto per sé stessi e per gli altri.

Per la Bilancia, la simbologia della Giustizia vibra in costante sintonia con l’ideale di equilibrio e armonia, elementi profondamente radicati nel sentire di chi nasce sotto questo segno. L’oroscopo odierno suggerisce che la giornata potrebbe presentare delle situazioni in cui sarà fondamentale valutare con attenzione le parole, gli impegni e le responsabilità. La capacità di mantenere uno sguardo distaccato e di valutare ogni scenario senza lasciarsi travolgere da emozioni fugaci sarà la chiave per condurre piccoli o grandi processi decisionali senza rimpianti. Chi appartiene a questo segno sa quanto la verità, anche se scomoda, sia preferibile alla comodità di una falsità rassicurante: la carta della Giustizia ne è la manifestazione più cristallina.

Parallelismi con altre culture

La ricerca della giustizia e dell’equità attraversa le culture in ogni epoca. Nella mitologia egizia, la dea Maat incarnava l’ordine cosmico e la verità: con la sua piuma pesava il cuore dei defunti per stabilire chi potesse accedere alla vita eterna, un rito che richiama la bilancia dell’arcano maggiore legato alla Bilancia. Nel mondo greco-romano, la figura di Astraea—la vergine che personifica la giustizia—viene spesso rappresentata occhi bendati e bilancia in mano, per suggerire imparzialità e saggezza nella valutazione delle situazioni. Il diritto tradizionale africano del popolo Akan si ispira alla narrazione di Nyame Dua, sacro simbolo dell’equilibrio morale in cui le decisioni vengono prese collegialmente seguendo i principi della rettitudine.

Nella cultura cinese, la pratica dello Zhong, ovvero la ricerca della giusta misura, permea la filosofia confuciana e invita a valutare ogni scelta evitando eccessi e ingiustizie. Tali parallelismi sottolineano quanto la carta della Giustizia non sia solo prerogativa dell’Occidente: è un archetipo condiviso da numerosi popoli.

Consiglio delle stelle per gli Bilancia: riconoscete la forza della sincerità senza temere il confronto

L’oroscopo dei tarocchi invita a prendere a esempio la lezione della Giustizia, esortando a non sottrarsi al confronto con la propria coscienza e con le verità che emergono nei rapporti quotidiani. Può essere utile praticare esercizi meditativi che armonizzino mente e cuore, oppure dedicarsi alla scrittura riflessiva, per mettere a fuoco ciò che pesa e ciò che invece aiuta a ritrovare la serenità.

La lucidità nell’analizzare ogni situazione—piccola o grande—vi condurrà a decisioni ponderate, lasciando spazio a un dialogo sincero con chi vi circonda. Non cedete alla tentazione di rimandare o di evitare le responsabilità: solo riconoscendo la propria verità e accettando il confronto si potrà raggiungere quell’equilibrio che oggi la carta della Giustizia vi suggerisce di coltivare. Questa energia, se vissuta con onestà, apre la via a rapporti più limpidi e ad una fiducia rinnovata in sé stessi.