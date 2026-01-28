Nell'oroscopo dei tarocchi di oggi, mercoledì 28 gennaio 2026, i Gemelli incontrano l'arcano maggiore del Bagatto, simbolo per eccellenza di iniziativa, manualità e versatilità. Questa carta, spesso rappresentata da una figura che maneggia strumenti diversi su un banco, esprime l'inizio di un ciclo, l'apertura verso possibilità molteplici e la capacità di trasformare le idee in azione concreta. Il Bagatto appartiene a quell'universo archetipo che segna la scintilla del primo passo, simile all’apprendista che mette le mani sulle materie per sperimentare e creare.

In questa giornata, la sua energia suggerisce sperimentazione vivace e il coraggio di abbandonare le rigidità in favore della curiosità creativa.

Per i Gemelli, segno d’aria abile nell’elaborare concetti e nel tessere dialoghi, il Bagatto rappresenta uno specchio fedele. L’innata attitudine alla comunicazione trova nel Bagatto il suo propulsore migliore: la parola si fa strumento, il pensiero diventa azione. L'oroscopo di oggi pone i Gemelli davanti a un bivio ricco di opportunità, in cui la capacità di spaziare tra diverse attività o conversazioni sarà valorizzata. Il Bagatto incoraggia la leggerezza dell’improvvisazione, la rapidità d’intelletto e la mente sempre vigile sulle occasioni di cambiamento, elementi che riflettono il dinamismo intrinseco del segno.

Parallelismi con altre culture

La figura del Bagatto trova corrispondenze in molte tradizioni culturali riguardo all’arte di dominare molteplici abilità. In Africa occidentale, ad esempio nella tradizione Yoruba, il trickster Esù personifica la comunicazione tra mondi, l’adattabilità e il dono della parola, muovendosi agilmente tra diverse realtà e stimolando innovazione. Nelle culture nordiche, il dio Loki incarna la capacità di trasformazione e di superare i limiti prestabiliti grazie all’astuzia e all’ingegno. Ancor più emblematica è la figura del jolly nelle compagnie teatrali del Rinascimento italiano, un artista che sapeva alternare ruoli, suonare strumenti e raccontare storie, mostrando la ricchezza delle potenzialità umane.

Questi parallelismi mostrano come il talento poliedrico e la destrezza intellettuale siano apprezzati nei contesti più diversi e siano spesso fonte di progresso e crescita.

Consiglio delle stelle per i Gemelli: date forma alle vostre idee geniali

L’oroscopo di oggi indica come punto di forza la capacità di passare rapidamente dal progetto all’azione concreta, secondo i dettami del Bagatto. Organizzate al meglio la giornata dedicando tempo agli spunti creativi che spesso affiorano senza preavviso. Non lasciatevi frenare dal timore di sembrare volubili: proprio nella varietà e nel cambiamento risiede il vostro potenziale massimo. Dedicatevi a piccole sperimentazioni, sia sul lavoro che nei rapporti personali, scoprendo la soddisfazione di vedere nascere qualcosa di nuovo dalle vostre mani o dalle vostre parole.

Ricordate che il vero talento risiede nella capacità di adattarsi al contesto e di tradurre in pratica le visioni interiori. Permettete al Bagatto di guidarvi verso una giornata in cui ogni tentativo può essere un successo, purché portato avanti con spirito di curiosità e impegno lucido.