L’oroscopo dei tarocchi di oggi, mercoledì 28 gennaio 2026, pone sotto la lente lo Scorpione e l’arcano maggiore della Morte. Da moltissimi temuta, questa carta è invece il fulcro di una potente trasformazione, al crocevia tra fine e nuovo inizio. Nella lettura esoterica, la Morte non annuncia solo una chiusura bensì la necessità di lasciar andare ciò che non nutre più l’animo, simile al trascorrere delle stagioni: la foglia che cade prepara il ramo alla primavera. Il suo messaggio scorre come un fiume nascosto, invitando chi lo ascolta a non resistere al cambiamento ma a diventare parte del suo naturale fluire.

Nell’oroscopo degli Scorpione, la Morte si fa portatrice di un distacco necessario, utile a far spazio a una nuova vitalità.

Agli occhi degli Scorpione, oggi si apre una soglia tra ciò che è stato e ciò che può essere. Questo segno, notoriamente associato a profondità emotive e rigenerazione interiore, trova nell’energia della carta una sorta di specchio magico. La capacità di andare oltre il visibile, di abbandonare le certezze statiche per avventurarsi nella dimensione dell’ignoto, è una dote antica degli Scorpione. La giornata potrebbe portare sentimenti di irrequietezza o desiderio di tagliare i ponti con vecchie abitudini, distinguendo con lucidità ciò che merita di essere portato avanti e ciò che deve essere lasciato indietro.

In questo suo viaggio, lo Scorpione riconosce nella Morte non una fine, bensì una porta verso il rinnovamento, dove solo il necessario sopravvive e tutto ciò che ostacola la crescita viene gentilmente deposto.

Parallelismi con altre culture

Nel tessuto simbolico di molte culture, la Morte non è solo una conclusione ma una figura nodale nel ciclo della rinascita. Nel mito azteco, la dea Mictecacihuatl presiede al regno dei morti e ai processi di rigenerazione dell’anima, accogliendo e preparandola per il prossimo viaggio. In India, la danza cosmica di Shiva, Nataraja, distrugge il vecchio per rendere possibile la creazione, un’energia simile a quella della Morte nei tarocchi, che elimina forme esaurite per permettere all’universo di rinnovarsi.

Nella tradizione africana Yoruba, il passaggio guidato da Oya, dea dei venti e dei cambiamenti radicali, rappresenta la necessità di potare i rami secchi per proteggere e rinvigorire il cuore della foresta. Anche nella mitologia egizia, Osiride è ucciso e risorge ciclicamente, incarnando la promessa di nuova vita dopo la dissoluzione del vecchio. Questi parallelismi rivelano che l’arcano Morte richiama, ovunque nel mondo, alla necessità di accogliere il cambiamento con rispetto e consapevolezza, senza timore del vuoto che precede la rinascita.

Consiglio delle stelle per gli Scorpione: accogliete la trasformazione come opportunità

L’oroscopo dei tarocchi suggerisce di vivere questa giornata come una transizione positiva e consapevole.

Prendetevi del tempo per riconoscere quali aspetti della vostra vita sono arrivati al naturale compimento e richiedono una conclusione. Una buona pratica può essere scrivere ciò di cui vi volete liberare, per poi meditare su ciò che desiderate accogliere di nuovo. Siate coraggiosi nel trasformare le vostre abitudini, senza rimandare ciò che ormai non è più vitale. La carta della Morte invita a prestare attenzione alle parole, ai silenzi e agli incontri: a volte, la trasformazione più importante avviene proprio lì dove si sono accumulate incomprensioni o dove regna l’abitudine. Anche chi vi circonda percepirà il vostro desiderio di rinnovamento e ne verrà ispirato. L’oroscopo mostra che, attraverso una consapevole volontà di chiusura, il destino degli Scorpione domani si colora di nuove opportunità, in attesa di essere colte con mente libera e cuore rinnovato.