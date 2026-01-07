Nell'oroscopo dei tarocchi di oggi, mercoledì 7 gennaio 2026, gli Scorpione si confrontano con l'arcano maggiore della Morte, una carta spesso fraintesa e temuta ma che simboleggia in realtà la trasformazione e la rinascita. La sua iconografia, associata a un cavaliere che prosegue inesorabile, parla più della necessità di abbandonare il vecchio per far spazio al nuovo, piuttosto che di finalità definitive. Questo arcano incarna il ciclo naturale della vita, dove ogni fine è soltanto un preludio a un nuovo inizio, un inevitabile processo di crescita e cambiamento.

Per gli Scorpione, l'incontro con la Morte nel vostro oroscopo odierno significa abbracciare le trasformazioni che vi circondano. La vostra natura intensa e determinata ben si presta a navigare questi momenti di mutamento. La carta della Morte vi incoraggia a rilasciare ciò che non serve più ai vostri scopi e a far spazio a nuove opportunità. Comprendere che il cambiamento può portare rigenerazione vi permetterà di affrontare le situazioni con maggiore fiducia e serenità. Questa energia è un invito a rinunciare a vecchie abitudini e modi di pensare che ostacolano il vostro potenziale.

Parallelismi con altre culture

Nella mitologia egizia, il dio Osiride rappresenta un'iconografia simile alla carta della Morte, essendo il simbolo della resurrezione e della vita oltre la morte.

Il mito racconta di come, nonostante la sua morte, Osiride ritorni a dominare il regno dei morti e sia venerato come il signore della rinascita. In modo analogo, la tradizione azteca celebra il dio Quetzalcoatl come colui che muore e risorge, simbolizzando il continuo ciclo della creazione. Infine, nel mondo buddhista, il concetto di samsara si riferisce al ciclo della nascita, morte e rinascita, una filosofia che riflette la natura ciclica e rigenerativa che la carta della Morte celebra. Queste tradizioni ci ricordano che la fine è solo un passaggio verso qualcosa di più grande.

Consiglio delle stelle per gli Scorpione: lasciate andare il vecchio per abbracciare il nuovo

Il messaggio degli astri e dei tarocchi invita gli Scorpione a riflettere su ciò che nella vostra vita necessita di un cambiamento.

Considerate di lasciare andare situazioni o relazioni che non riflettono più la vostra essenza attuale. Abbracciate pratiche che favoriscono il rinnovamento, come il journaling o la meditazione, per facilitare questo processo di trasformazione interna ed esterna. Permettetevi di sperimentare il vuoto lasciato dal vecchio, riconoscendo che è uno spazio fertile per nuove esperienze e realizzazioni. In questo periodo, con la guida della Morte, la vostra capacità innata di rinnovarvi sarà fondamentale; seguite il cambiamento con la fiducia di chi sa che da ogni fine germoglia la promessa di un nuovo inizio.