Nell’oroscopo dei tarocchi di oggi, sabato 17 gennaio 2026, il segno dell’Acquario si riflette nell’arcano maggiore del Matto, figura enigmatica che rappresenta l’inizio del viaggio, la libertà dalle convenzioni e la fiducia in ciò che è ancora ignoto. Il Matto, tradizionalmente illustrato come un viandante leggero e sorridente, indossa abiti colorati e porta con sé solo l’essenziale, pronto a lasciarsi sorprendere dalle meraviglie e dalle prove del cammino. Questa carta non è simbolo di ingenuità, quanto piuttosto di quell’audacia interiore che permette di rimettere tutto in discussione e di danzare al di là delle rigidità quotidiane.

Nell’oroscopo, il Matto indica un’opportunità di guardare oltre i limiti imposti dalle abitudini, ricordando che ogni passo, anche il più incerto, nasconde un seme di futuro.

Per gli Acquario, oggi il Matto sottolinea la predisposizione al pensiero originale e all’esplorazione di prospettive inusuali. In questa giornata, lo spirito innovatore del segno si intreccia con l’invito a liberarsi dai timori della critica e dal peso delle aspettative convenzionali. L’energia del Matto sussurra che ogni cambiamento può essere fonte di ispirazione, guidando a intuizioni impreviste e sorprendenti. Abbracciare questa vibrazione permette di rinnovare l’orizzonte interiore, favorendo scoperte personali e connessioni inattese.

L’oroscopo del Matto accentua il coraggio di osare e di abbandonare vecchi schemi, tracciando una linea che separa il passato dalla capacità di reinventarsi.

Parallelismi con altre culture

Nella tradizione indiana, la figura del Sadhu, il viandante spirituale, richiama il cammino svincolato del Matto: uomini e donne che intraprendono viaggi alla ricerca dell’essenza, sciolti da vincoli sociali e materiali, mossi dalla fede in propositi che sfuggono alle logiche usuali. In Africa occidentale, tra gli Yoruba, le storie del trickster Esu evocano la complessità dell’essere fuori dagli schemi, colui che apre le strade della trasformazione. Anche nel teatro Nô giapponese esiste la figura dello "shite" errante, che si muove ai margini fra il mondo visibile e quello invisibile, incarnando la libertà dai ruoli predeterminati.

Tra i Lakota, infine, il "Heyoka" si presenta come portatore di verità scomode e cambiamento: chi danza all’indietro per insegnare come la saggezza possa manifestarsi attraverso il paradosso e l’imprevedibilità. Questi archetipi mostrano come, in molte culture, l’apertura verso l’ignoto sia sinonimo di crescita e rivelazione.

Consiglio delle stelle per gli Acquario: lasciatevi sorprendere dal viaggio

L’oroscopo dei tarocchi suggerisce per gli Acquario di affrontare la giornata con uno spirito leggero e ricettivo, senza irrigidirsi dinanzi all’incertezza. Invece di seguire un percorso già tracciato, date attenzione agli accadimenti inaspettati come occasione per scoprire risorse inedite o nuovi punti di vista.

Siate disposti a mettere in discussione ciò che sembra scontato, abbracciando con serenità l’errore e il passo falso: anche questi fanno parte del cammino. Se si presenta un’opportunità fuori programma o un incontro insolito, concedetevi il tempo di esplorare senza pregiudizi. La carta del Matto ricorda che ogni vera innovazione nasce dalla libertà di esprimersi autenticamente, portando benefici non solo a voi stessi ma anche all’ambiente sociale in cui vivete. L’oroscopo di oggi invita a danzare sul filo dell’imprevisto, dove il cuore curioso dell’Acquario trova la sua massima espressione.