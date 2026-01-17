Nell’oroscopo dei tarocchi di oggi, sabato 17 gennaio 2026, il Leone si risveglia sotto il sigillo luminoso del Sole, arcano maggiore che incarna chiarezza, vitalità e rinascita. Nella simbologia dei tarocchi, il Sole rappresenta l’affermazione della luce dopo il lungo cammino tra ombre e incertezze: una carta che offre trasparenza, ottimismo e successo personale. Il Sole nei tarocchi è anche il simbolo della verità che si fa luce sulla realtà, dissipando ambiguità e fornendo terreno fertile alla crescita interiore.

Per il segno del Leone, così intrinsecamente legato all’astro solare, ricevere questa energia rappresenta una potente sincronia con la natura stessa del segno.

L’oroscopo di oggi suggerisce che la forza vitale e l’entusiasmo tipici del Leone possono fluire senza ostacoli. La giornata invita ad abbracciare ogni attività con calore umano, generosità e passione, poiché il Sole nei tarocchi premia la spontaneità e la sincerità. Un momento propizio anche per rinsaldare legami affettivi e affrontare nuovi inizi con fiducia risoluta.

Parallelismi con altre culture

La potenza del Sole ha sempre rivestito un ruolo centrale in diverse civiltà. Nella mitologia egizia, il dio Ra era considerato il creatore del mondo e fonte di vita, viaggiando nel cielo su una barca dorata per proteggere e illuminare il regno terreno. Nel mondo incaico, Inti era divinità suprema associata alla prosperità, cuore palpitante per i raccolti e simbolo di continuità dinastica.

In India, la celebrazione di Makar Sankranti rende omaggio al Sole come portatore di abbondanza e crescita spirituale, promuovendo la gratitudine e la condivisione nelle comunità locali. Nelle culture aborigene australiane, il Sole è identificato come una figura materna che porta luce, calore e ordine nel mondo, enfatizzando come la luce solare sia fonte universale di rinnovamento e armonia. Questi esempi dimostrano come la centralità del Sole nella carta dei tarocchi sia ponte simbolico tra diverse tradizioni spirituali.

Consiglio delle stelle per gli Leone: lasciatevi guidare dal calore del Sole interiore

L’oroscopo dei tarocchi di oggi suggerisce di lasciarsi guidare dalla forza del Sole che abita nel cuore dei Leone.

È il momento ideale per esprimere creatività, per portare avanti un’iniziativa personale o professionale con energia ritrovata. L’invito è di cercare luoghi e persone che nutrano la vostra gioia interiore, facendo brillare ciò che di autentico risiede dentro di voi. Il Sole insegna che la condivisione del calore umano e la trasparenza nei sentimenti possono rafforzare i legami, così come guidare alla realizzazione di obiettivi importanti. Lascio che l’entusiasmo sia protagonista delle vostre scelte, nella consapevolezza che il vero successo nasce dalla spontaneità e dalla luce che saprete irradiare nel quotidiano.