Nell'oroscopo dei tarocchi di oggi, sabato 17 gennaio 2026, i Pesci sono accompagnati dalla Luna, arcano maggiore che incarna la forza enigmatica dell'inconscio, i sogni, le illusioni e la sensibilità nascosta. La Luna nei tarocchi è simbolo di passaggi segreti, mutamenti d’animo e territori interiori non sempre illuminati dalla razionalità. La sua luce tenue guida, in modo quasi incantato, tra le sfumature del reale e dell’immaginario, invitando a immergersi nell’ascolto delle proprie emozioni senza spavento. Nell’oroscopo di oggi, la Luna suggerisce una giornata fatta di percezioni sottili, visioni e vulnerabilità poetica, in cui ogni sensazione può portare un messaggio da decifrare.

I Pesci, segno d’acqua per eccellenza, si trovano particolarmente a loro agio nel regno lunare. L’attitudine empatica, la ricettività e lo sguardo incantato con cui affrontano la realtà trovano ispirazione nella Luna, che li invita a non respingere le sfumature dell'incertezza e dell’ambivalenza. Nell’oroscopo di oggi, l’energia della carta invita ad accettare la propria permeabilità emotiva e a lasciar emergere senza paura i segnali interiori, anche i più ambigui. È un momento favorevole per liberare la creatività, affidarsi all’intuito e osservare la realtà con occhi diversi, abbracciando l’ambiguità anziché combatterla. Talvolta, proprio dove la ragione vacilla, si aprono le vie più fertili della conoscenza di sé.

Parallelismi con altre culture

La Luna, nella simbologia universale, ricopre ruoli simili in molte tradizioni spirituali. Nella cultura giapponese, ad esempio, la divinità Tsukuyomi rappresenta la Luna come sfera di mistero e cambiamento, associata al ritmo delle maree e all’alternanza tra ciò che è nascosto e ciò che si rivela. Tra i Maya, la Luna era incarnata da Ix Chel, dea della tessitura e della medicina, che proteggeva le donne e i segreti della trasformazione ciclica. In Africa occidentale, i Dogon attribuiscono alla Luna il ruolo di custode degli enigmi cosmici, fonte di sogni rivelatori e ponte tra la terra e il regno degli spiriti. Anche nell’antico Egitto, la figura di Khonsu, dio lunare, era legata al tempo, al viaggio notturno e alla protezione degli erranti.

Queste connessioni dimostrano come la Luna venga percepita ovunque come guida per gli animi sensibili e come portale verso piani di esistenza sottili e preziosi.

Consiglio delle stelle per gli Pesci: lasciatevi guidare dall’intuizione della Luna

L’oroscopo dei tarocchi oggi vi esorta a fare tesoro dell’insegnamento della Luna. Scegliete di ascoltare i sussurri interiori e annotate i sogni che emergono, poiché spesso portano la traccia delle risposte che la mente vigile ignora. Dedicate spazio ad attività artistiche, che permettano alla fantasia di tessere figure nuove e sorprendenti. Se si dovessero affacciare paure o esitazioni, ricordate che la vera forza dei Pesci sta nell’accogliere la complessità dell’anima senza giudizio.

Evitate di forzare scelte nette: oggi è tempo di raccogliere segni, di lasciar maturare i desideri e di amare anche ciò che ancora non si può comprendere con chiarezza. Così, la Luna diventa alleata fidata nell’oroscopo di oggi, facilitando viaggi interiori e aprendo spiragli inattesi verso nuove consapevolezze.