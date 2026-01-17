Nell'oroscopo dei tarocchi di oggi, sabato 17 gennaio 2026, per gli Scorpione si apre il sentiero della Morte, arcano spesso frainteso ma portatore di rinnovamento e profonda metamorfosi. Questa carta non annuncia conclusioni dolorose, bensì promuove la liberazione da tutto ciò che ormai trattiene e limita. Nel simbolismo esoterico, la Morte esprime la fine di vecchi paradigmi, la rottura delle catene che impediscono evoluzione e vitalità. Rappresenta il ciclo eterno della trasformazione, in cui la distruzione è premessa necessaria per la rinascita, come nella danza inesorabile delle stagioni o nel continuo fluire dell’acqua che si rigenera.

Per gli Scorpione, questa energia risuona in modo particolare. Il vostro segno si distingue per il fascino verso il mistero, la capacità di immergersi senza timori negli abissi dell’animo e il desiderio di rigenerarsi dopo ogni difficoltà. Nell’oroscopo, la presenza della Morte evidenzia una potenzialità: lasciar andare convinzioni superate, abitudini logoranti o relazioni che non riflettono più il vostro vero essere. Seppur la trasformazione sia spesso faticosa, è proprio in questi passaggi che si dischiudono risorse nuove e inattese, pronte ad accompagnarvi oltre l’apparente fine verso nuovi inizi inesplorati e ricchi di significato.

Parallelismi con altre culture

Il tema della trasformazione, centrale nell’arcano della Morte, trova manifestazione in numerose tradizioni del mondo.

Nella mitologia egizia, il dio Osiride incarna il ciclo di morte e rinascita: smembrato e ricomposto, egli assicura la fertilità della terra e la continuità della vita oltre la morte apparente. In Mesoamerica, il calendario azteco celebrava il periodo Miccailhuitontli, dedicato al culto degli antenati, in cui la morte era vista come un passaggio indispensabile verso una nuova esistenza. La filosofia indiana, attraverso il concetto di saṃsāra, sottolinea la necessità della morte come anello imprescindibile nella successione delle vite, guidando ogni individuo verso una trasformazione spirituale. Anche nelle antiche pratiche Yoruba, la consultazione di Ifá nei momenti di transizione rappresentava un invito ad accogliere il cambiamento, riconoscendo che solo oltrepassando la soglia della fine, l’energia vitale può rinnovarsi e produrre nuove possibilità.

Consiglio delle stelle per gli Scorpione: lasciate spazio alla rinascita

L'oroscopo dei tarocchi invita gli Scorpione a non temere la trasformazione insita nell’arcano della Morte. Esaminate con onestà quali aspetti della quotidianità ormai non rispondono più ai vostri reali bisogni emotivi e intellettuali. Questo giorno offre l’occasione preziosa per liberarsi da legami stagnanti o da schemi mentali che hanno esaurito la loro funzione. Accogliere questa energia con determinazione significa prepararsi a nuovi inizi e favorire l’emergere di intuizioni innovative in ogni ambito della vita. Dedicate del tempo a rituali simbolici di congedo, come scrivere ciò che desiderate lasciar andare per poi abbandonarlo consapevolmente, permettendo così che la leggerezza del nuovo possa farsi spazio nel vostro cammino. L’impulso rigenerativo dell’oroscopo scaturirà proprio dalla vostra capacità di accettare la fine come premessa di ogni autentico risveglio.