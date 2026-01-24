Nell'oroscopo dei tarocchi di oggi, sabato 24 gennaio 2026, i Pesci vengono guidati dalla Luna, un arcano maggiore che simboleggia le profondità dell’intuito, dell’inconscio e delle emozioni mutevoli. La Luna nei tarocchi è un invito a esplorare ciò che si cela sotto la superficie delle esperienze quotidiane. Come la luce lunare che svela e nasconde, questa carta parla di misteri interiori, di sogni che confondono ma anche di intuizioni che portano chiarezza. La sua energia è spesso ambivalente, capace di generare sia illusioni che profonde verità, stimolando la ricerca sincera delle proprie ombre per trasformarle in consapevolezza.

L'oroscopo sottolinea come, per i Pesci, oggi le percezioni siano affinate e il confine tra realtà e sogno particolarmente sottile.

Per i Pesci, la presenza della Luna nell'oroscopo di oggi sottolinea la natura profondamente sensibile e ricettiva che caratterizza il segno. In questa giornata, la vulnerabilità agli stati d’animo può aumentare, ma insieme si acutizza l’intuito che guida nei momenti di incertezza. Nelle relazioni, sarà facile percepire atmosfere sottili e leggere tra le righe, mentre nei progetti personali l’indecisione potrebbe fare capolino. Tuttavia, proprio come nel mito delle acque profonde, l’invito è lasciarsi andare agli influssi emotivi senza cercare subito soluzioni razionali.

L’oroscopo consiglia di non temere le oscillazioni interiori: è nelle pieghe del dubbio che può germogliare la vera creatività dei Pesci.

Parallelismi con altre culture

Nella cultura giapponese, la luna è protagonista dell’antica festa dello Tsukimi, in cui si contempla la bellezza effimera della luna autunnale e si celebra la connessione tra la natura esterna e il mondo interiore. Similmente, nel pensiero yoruba della Nigeria, la dea Osun, spirito delle acque dolci e della fertilità, è associata ai poteri femminili della luna e all’intuizione. Nel sistema indiano, la luna si lega a Chandra, divinità che rappresenta i cicli emotivi e l’influsso sulle maree interiori della mente. Anche nelle tradizioni popolari europee, la luna è invocata nelle notti di plenilunio come custode di segreti profondi e rituali di purificazione.

Tali parallelismi evidenziano come, in molte culture, la luna sia simbolo universale di mistero, cambiamento e ricerca di senso attraverso l’esplorazione dell’invisibile.

Consiglio delle stelle per gli Pesci: seguite il richiamo della Luna interiore

L'oroscopo di oggi suggerisce agli Pesci di affidarsi alle proprie percezioni, accogliendo con rispetto ogni sfumatura dell’umore. Scegliere una pausa di ascolto profondo, lontano dal rumore del mondo, permette di riconoscere impulsi e sogni nascosti che meritano attenzione. Scrivere ciò che affiora dalla memoria notturna o concedersi una passeggiata vicino a specchi d’acqua può aiutare a metabolizzare emozioni che sembrano confuse. È il momento di osservare gli stati d’animo senza giudizio, lasciando emergere la creatività e la sensibilità che distinguono i Pesci. Solo attraversando l’ambiguità della Luna si può arrivare a nuove rivelazioni e a uno stato di rinnovato benessere interiore.