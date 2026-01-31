Nell'oroscopo dei tarocchi di oggi, sabato 31 gennaio 2026, gli Acquario ricevono l'influsso vivace del Matto, arcano maggiore che rappresenta ciò che inizia senza preconcetti né limiti. Il Matto simboleggia la forza propulsiva delle nuove idee, il desiderio di andare oltre ciò che è conosciuto e un entusiasmo che sconfina spesso nell'audacia. Caratterizzato da una posizione sospesa tra lo zero e l’infinito, porta il messaggio che ogni viaggio ha valore indipendentemente dalla meta, e che la saggezza si trova nell’osare i primi passi senza timore del giudizio altrui.

Per gli Acquario, la presenza del Matto nell'oroscopo odierno richiama l'essenza più autentica del segno: apertura, anticonformismo e dedizione al cambiamento. In questa giornata, l’invito è quello di abbracciare le incertezze come possibilità, mettendo al servizio delle proprie intuizioni la creatività e la capacità di vedere connessioni dove gli altri colgono solo disordine. Il Matto guida verso scelte insolite, suggerisce di abbandonare vecchi schemi e invita a non lasciarsi frenare dalle consuetudini. L’oroscopo riconosce in voi la forza necessaria per sperimentare nuove strade, pronte a sorprendervi con sviluppi inattesi e liberatori.

Parallelismi con altre culture

Nel ricco panorama delle culture globali, la figura del Matto dei tarocchi trova affinità con l’archetipo del trickster presente in molte tradizioni.

In Africa occidentale, la figura di Eshu nel sistema Ifá degli Yoruba rappresenta il messaggero divino che confonde le strade, costringendo gli individui a compiere scelte autentiche e a rivalutare le proprie convinzioni. In Nord America, i popoli nativi celebrano coyote come simbolo di cambiamento, caos fecondo e creatività fuori dagli schemi. Allo stesso modo, nella tradizione zen giapponese il principio dello shoshin, la mente del principiante, valorizza lo sguardo ingenuo, libero dai condizionamenti e capace di affrontare la vita con autenticità e spontaneità. Queste figure, vicine allo spirito dell’Acquario, testimoniano il potere delle prospettive nuove nel rinnovare la realtà.

Consiglio delle stelle per gli Acquario: lasciatevi guidare dalla curiosità senza timori

L'oroscopo dei tarocchi suggerisce agli Acquario di cedere al richiamo della scoperta senza lasciarsi bloccare dalle aspettative vecchie o dai giudizi comuni. Sperimentare, anche in forme minime, può rivelare soluzioni che giungevano sfocate nel consueto. Seguite percorsi inusuali nella vostra giornata, permettendo alla leggerezza del Matto di alleggerire le tensioni interiori e offrire nuovi equilibri. La creatività va assecondata come un fiume che trova vie inaspettate nella roccia, senza irrigidirsi in confini precostituiti. Fidarsi della propria capacità di reagire all’ignoto consentirà di trasformare ogni imprevisto in opportunità evolutiva, rivelando la vitalità che accompagna ogni inizio non programmato dall’esperienza. L’oroscopo vi sostiene nel guardare il mondo con occhi sempre nuovi, custodendo la libertà del Matto come un dono prezioso e trasformativo.