L'oroscopo dei tarocchi di oggi, sabato 31 gennaio 2026, pone i Cancro sotto l’influsso simbolico della Luna, uno degli arcani maggiori più enigmatici e affascinanti. La Luna nei tarocchi è custode di misteri, emozioni profonde e movimenti sotterranei dell’anima. Custodisce la doppiezza delle cose, l’oscillare tra conscio e inconscio, tra chiarezza e confusione, esattamente come un riflesso d’acqua che si piega e si trasforma al passaggio di una barca. Come archetipo, la Luna invita a esplorare le regioni interiori abitate da sensazioni fluttuanti, intuizioni e paure che attendono ascolto.

L'oroscopo odierno suggerisce così una giornata permeata da immagini e sensazioni, dove la percezione della realtà appare cangiante e avvolta nella nebbia del sogno.

I Cancro incontrano nella Luna una sorella spirituale, perché questo arcano maggiore richiama la stessa energia acquatica e sensibile che li contraddistingue. Le onde emotive, tipiche del segno, sono oggi amplificate; tutto ciò che fino a ieri pareva relegato nell’inconscio può tornare a galla con la forza di un ricordo vivido o di una premonizione. L’inclinazione a sognare, così presente nei Cancro, trova nella Luna delle motivazioni per abbandonarsi a immagini interiori, visioni notturne e memorie che palpitano nella profondità.

In questa giornata l’oroscopo invita all’ascolto del proprio sentire più autentico e alla cautela nei giudizi, poiché l’apparenza rischia di ingannare e la realtà può assumere i colori mutevoli della fantasia.

Parallelismi con altre culture

Tra le culture del mondo, la Luna occupa da sempre una posizione centrale come simbolo di mistero, trasformazione e connessione con il ciclo femminile e naturale. Nella tradizione azteca, la dea Coyolxauhqui rappresentava l’aspetto lunare legato al rinnovamento e alla capacità di rinascere dalle proprie oscurità, simboleggiando così la potenza che si nasconde nell’ombra dell’incertezza. Gli aborigeni australiani, tramite il mito di Ngalindi, vedevano nella Luna un essere immortale la cui luce periodicamente si spegne e poi rinasce, a sottolineare la ciclicità delle emozioni e dei destini personali.

Anche nei riti Yoruba, la Luna è connessa a Yemanjá, madre delle acque e patrona della fertilità, che protegge i sognatori e i naviganti delle maree emotive. Analogamente, nella poesia persiana, Hafiz vedeva la Luna come guida dei cuori inquieti nei momenti in cui la notte sembra insormontabile: una compagna silenziosa che illumina senza svelare tutto.

Consiglio delle stelle per gli Cancro: affidatevi alla voce silenziosa dell’intuizione

L'oroscopo dei tarocchi suggerisce oggi agli Cancro di fare spazio ai moti interiori, concedendo tempo alle vostre percezioni più profonde per emergere senza paura di essere travolti. Può essere utile annotare i sogni, le immagini spontanee e le intuizioni che affiorano durante la giornata, poiché tra le trame della Luna si celano preziosi avvertimenti e conoscenze che sfuggono alla logica razionale.

Analizzare il proprio sentire mediante attività artistiche o scritture personali può rivelarsi un modo efficace per dare ordine al caos emotivo. Scegliete con cura le persone a cui confidare i vostri pensieri, distinguendo chi sa accogliere senza giudizio. In questa giornata, la Luna sostiene chi accetta di camminare tra luce e ombra senza temerne i confini, accogliendo la poesia dell’incertezza come parte integrante del viaggio individuale.