Nell'oroscopo dei tarocchi di oggi, sabato 31 gennaio 2026, per i Pesci si impone la presenza della Luna, arcano maggiore della notte, del mistero e delle profondità inconsce. La Luna nei tarocchi suggerisce un passaggio attraverso acque indistinte, dove illusioni e verità si mescolano come le ombre nei sogni. È la carta degli enigmi interiori, dell'intuizione che si fa strada tra la ragione e il sentimento, ma anche degli inganni della percezione, che invitano a distinguere con cautela ciò che è autentico da ciò che solo appare tale. La Luna indica la necessità di accogliere le emozioni che emergono dal subconscio, lasciando che indicazioni sottili guidino le scelte del giorno.

I Pesci trovano nella carta della Luna una risonanza profonda con le proprie caratteristiche. Sensibili, creativi e inclini alla contemplazione, spesso in bilico tra fantasia e realtà, in questa giornata possono sentirsi chiamati a navigare le proprie acque interne con attenzione. L'oroscopo enfatizza l'importanza di ascoltare i propri sogni, di non disdegnare quelle sensazioni che emergono nei momenti di silenzio o nei gesti ordinari, ma anche di vigilare sulle illusioni che possono confondere o distogliere dalla via migliore. La Luna rafforza un’interiorità ricca di sfumature, capace di cogliere dettagli che agli altri possono sfuggire, rendendo i Pesci acuti osservatori delle proprie emozioni.

Parallelismi con altre culture

In numerose culture la Luna è al centro di miti e leggende che ne esaltano il potere di guidare e illudere, come nel caso delle poetiche notti arabe cantate da Al-Ma'arri o nell’antica Grecia dove Selene rappresentava la compagna silenziosa delle anime. Nel mondo Yoruba, la Luna si collega a Orisha come Yemoja, spirito del mare, madre delle acque che influenza i sogni e l’immaginazione. Le antiche civiltà cinesi attribuivano alla Luna la capacità di svelare la verità nei cuori durante il Festival di Zhongqiu, mentre nell’India vedica Chandrama accompagna la mente umana attraverso stati alterati di coscienza. In diverse tradizioni dei nativi americani, la Luna è considerata custode del ritmo naturale e delle intuizioni che portano saggezza e guarigione, ribadendo il ruolo universale di questo astro nel far emergere le verità più nascoste.

Consiglio delle stelle per i Pesci: fidatevi dei vostri sogni e delle intuizioni

L'oroscopo dei tarocchi suggerisce ai Pesci di concedersi del tempo per ascoltare ciò che la Luna sussurra durante questa giornata. Annotare i sogni al risveglio e riflettere su di essi può rivelare risposte utili ai dilemmi attuali. Ritagliate momenti in cui restare da soli in silenzio, permettendo a immagini, emozioni o sensazioni affiorate di essere elaborate con calma e senza giudizio. Una passeggiata in prossimità dell’acqua, o anche solo un atto creativo come disegnare o scrivere, può aiutare a dare forma alle suggestioni della Luna. Evitate decisioni impulsive, poiché le energie di oggi invitano più all’autoesplorazione che all’azione concreta; solo ciò che resiste alla luce dell’intuito merita di essere seguito. Conoscere le proprie zone d'ombra permetterà ai Pesci di trasformare le incertezze in forza, come insegna la Luna nel suo continuo mutare.