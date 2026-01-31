Nell'oroscopo dei tarocchi di oggi, sabato 31 gennaio 2026, lo Scorpione si confronta con l'arcano maggiore della Morte, una carta circondata da mistero e spesso fraintesa. La Morte non è un presagio di sventura, ma un potente simbolo di passaggio, rinascita e rinnovamento. L’immagine dello scheletro che attraversa il campo rappresenta il ciclo naturale della vita: qualcosa che deve terminare affinché possa nascere una nuova possibilità. È il distacco necessario da ciò che non serve più, quel gesto coraggioso che permette di tagliare i legami con il passato e aprire la porta a una trasformazione autentica, fatta di crescita e consapevolezza.

Per gli Scorpione, oggi sarà una giornata densa di mutamenti profondi, non sempre visibili agli occhi degli altri, ma fortemente percepiti dall'anima. L’identità stessa del vostro segno, che si nutre di intensità emotiva e attrazione per il cambiamento, si rispecchia perfettamente nell’energia di questa carta. L’oroscopo suggerisce che potreste sentire la necessità di chiudere vecchi capitoli, gestire ricordi tormentosi o lasciare finalmente andare abitudini ormai sterili. Questo passaggio, apparentemente doloroso, contiene in sé la promessa di una rigenerazione personale e di uno sguardo più coraggioso verso il futuro.

Parallelismi con altre culture

L’arcano della Morte nell’oroscopo dei tarocchi risuona con numerosi simbolismi globali legati alla trasformazione.

Nel mito egizio il dio Osiride incarna la morte che conduce alla rinascita ciclica, spezzando la paura nei confronti della fine per celebrarne, invece, il nuovo inizio. In Messico, la tradizione del Día de los Muertos trasforma il concetto di morte in un momento di ricordo gioioso e rinnovamento familiare, sottolineando l’importanza della memoria come nutrimento per il presente. Nel pensiero filosofico indiano, la dea Kālī rappresenta la distruzione necessaria a lasciare posto al nuovo, invitando a una comprensione misterica del distacco e del cambiamento. Nella letteratura giapponese, il ciclo della fioritura e caduta dei sakura mostra come la bellezza risieda anche nella transitorietà, e come il termine di una fase porti valore e senso al momento successivo.

Consiglio delle stelle per gli Scorpione: accogliete il nuovo che emerge dal cambiamento

L'oroscopo dei tarocchi oggi suggerisce di accettare con fiducia il processo di trasformazione, anche se questo porta con sé incertezza e una sensazione di vuoto. Tagliare i rami secchi nelle relazioni, nei pensieri o nelle abitudini apre spazio a nuovi semi di consapevolezza e possibilità. Osservate ciò che sta finendo senza rimpianti e scegliete di accogliere il nuovo che si affaccia nella vostra vita. Il coraggio consiste nell’abbandonare l’illusione di controllo e, invece, fidarsi del flusso della metamorfosi. Celebrare la fine di un ciclo non significa dimenticare, ma onorare ciò che è stato, permettendosi di sbocciare ancora una volta con autenticità. L’arcano della Morte ricorda che solo chi accetta la trasformazione conosce la vera rinascita e percorre la via della libertà interiore suggerita dalle stelle.