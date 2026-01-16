Nell'oroscopo dei tarocchi di oggi, venerdì 16 gennaio 2026, il segno dello Scorpione si incontra con l’arcano maggiore della Morte. Spesso fraintesa, la Morte nei tarocchi non si riferisce mai alla fine materiale, ma annuncia una trasformazione, una chiusura necessaria per permettere la nascita di qualcosa di nuovo. Questa carta, illustrata tradizionalmente con una figura scheletrica che attraversa un campo, simboleggia la fine di un ciclo e l’inizio di una nuova dimensione interiore. L’oroscopo dei tarocchi vi ricorda che ogni metamorfosi comporta lasciare alle spalle illusioni e zavorre, per ritrovare una rinnovata linfa vitale.
Gli Scorpione, per propria natura, vivono con intensità la sfida delle trasformazioni. La giornata di oggi vi vedrà protagonisti assoluti di cambiamenti che, anche se inizialmente destabilizzanti, preparano il terreno per sviluppi sorprendenti. L’energia della carta della Morte accompagna la capacità dello Scorpione di guardare oltre la superficie, penetrando nei meccanismi profondi della psiche e delle relazioni. Questo oroscopo porta la consapevolezza che solo accettando il ciclo delle chiusure si può aspirare a una rinascita vera.
Parallelismi con altre culture
La simbologia della Morte non appartiene soltanto ai tarocchi: in molte tradizioni globali, il suo valore trasforma e rinnova. Nella cultura Maya, il dio Ah Puch rappresentava il passaggio tra la vita e la morte, un guardiano che vegliava sulle transizioni, simile alla funzione dell’arcano maggiore.
In Giappone, la cerimonia del Kaidan (passaggio), porta i partecipanti ad abbandonare il passato per accogliere la rinascita in occasioni cruciali della vita. Similmente, nelle credenze Yoruba, il concetto di morte si lega alla rigenerazione del ciclo esistenziale, dove ogni fine è anche un’opportunità per l’anima di evolversi. La fenice cinese, il Fenghuang, sorge dalle proprie ceneri portando un messaggio di speranza che attraversa i millenni: ciò che termina può rinasce in una forma più elevata.
Consiglio delle stelle per gli Scorpione: lasciate andare ciò che ostacola la rinascita
L’oroscopo dei tarocchi suggerisce agli Scorpione di non temere la conclusione di progetti, relazioni o abitudini che hanno ormai perso significato.
Solo accettando la trasformazione potrete far spazio a esperienze e rapporti più autentici. Prendetevi del tempo oggi per considerare ciò che può essere lasciato andare senza rimpianto: dalla semplice routine alle convinzioni che non vi rappresentano più. Vivere la simbologia della Morte significa anche saper rinnovare il proprio quotidiano, scegliendo con coraggio ciò che desiderate veramente coltivare. Ogni distacco vissuto con consapevolezza si trasforma in una semina per il futuro. Fidatevi della saggezza interiore che sa riconoscere la vera rigenerazione sotto la superficie dell’apparente fine.