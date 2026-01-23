Nell'oroscopo dei tarocchi di oggi, venerdì 23 gennaio 2026, agli Acquario viene assegnato il Matto, emblema universale di inizio, curiosità e coraggio. Questa carta spalanca la soglia verso il nuovo, ponendosi come spirito ancestrale del viaggio e dell’apertura mentale. La figura del Matto si muove senza costrizioni, con un passo leggero che riflette fiducia nel divenire e volontà di abbracciare l’imprevisto. Nel contesto dei tarocchi, il Matto suggerisce l’importanza della leggerezza, della freschezza di sguardo e della capacità di superare i limiti convenzionali.

L’oroscopo di oggi per gli Acquario invita a seguire questa lezione: abbandonare il controllo e vivere pienamente la sorpresa del presente.

Gli Acquario trovano nel Matto una risonanza vibrante con la propria natura anticonformista e pionieristica. Il vostro segno, tradizionalmente associato all’innovazione e alla rottura degli schemi, si rispecchia perfettamente nell’impeto del Matto verso l’ignoto. Questo oroscopo sottolinea come la giornata sia adatta per esperienze fuori dagli schemi abituali, lasciando spazio a intuizioni e visioni insolite. Nei piccoli e grandi gesti, potrete assaporare la gioia dell’esplorazione, anche a costo di qualche sguardo perplesso da parte di chi vi circonda. In questa giornata la forza sta nell’assenza di vincoli: lasciate che la creatività e la voglia di sperimentare guidino ogni scelta, perché il Matto protegge l’entusiasmo ingenuo che precede ogni vera scoperta.

Parallelismi con altre culture

Le figure simili al Matto si ritrovano in molte tradizioni del mondo. Nel teatro Nō giapponese, il personaggio dello shite giovane, talvolta chiamato bakamono, richiama la spinta a viaggiare leggero, a lasciarsi guidare dall’istinto e a non temere la confusione del nuovo cammino. Nel sufismo, la danza dei dervisci rotanti rappresenta un viaggio spirituale che trascende la ragione ordinaria, abbracciando la follia luminosa del contatto diretto con il divino: qui la vertigine non è disordine ma miracolo di libertà e apertura interiore. Anche nelle maschere carnevalesche dell’Europa centrale il folle, giullare o trickster, porta messaggi di trasformazione, liberi da ogni gerarchia formale.

Storie simili si riconoscono nell’arte yoruba attraverso Esù, spirito mediatore tra i mondi il cui comportamento eccentrico contiene profonde verità, e nel mito andino dell’ayahuasquero, colui che parte senza timori alla ricerca di sapienza spirituale.

Consiglio delle stelle per gli Acquario: accogliete la leggerezza del Matto

L'oroscopo dei tarocchi suggerisce per gli Acquario un invito a prendersi il lusso di pensare senza confini. Sperimentate nuovi percorsi, affidandovi al caso per scoprire inattesi dettagli nella vita quotidiana. Non inibite l’entusiasmo che potrebbe portarvi fuori programma, perché la magia nasce dalla rottura leggera della routine. Se un’idea insolita o un progetto originale sembrano improbabili, questa è la giornata giusta per mettersi in gioco senza eccessive preoccupazioni per l’esito.

Dedicate tempo a ciò che vi incuriosisce davvero, lasciando da parte giudizi e aspettative: la forza del Matto è proprio quella di non conoscere limiti se non quelli imposti dalla propria immaginazione. In questa giornata sappiate viaggiare leggeri, sia nei gesti sia nei pensieri, dando fiducia al cambiamento che desidera entrare nella vostra vita.