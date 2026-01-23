Nell'oroscopo dei tarocchi di oggi, venerdì 23 gennaio 2026, gli Ariete sono illuminati dall’energia del Bagatto, l’arcano maggiore che più incarna la scintilla dell’inizio e la versatilità del talento umano. Questo simbolo è spesso rappresentato da una figura giovane davanti a un tavolo colmo di strumenti: ogni oggetto suggerisce un potenziale che aspetta solo di essere dispiegato. La carta del Bagatto racchiude il potere del principio attivo, capace di trasformare le idee in realtà concrete e di prendere l’iniziativa senza temere l’ignoto. In alcune letture esoteriche, il Bagatto rappresenta il ponte tra la volontà e l’azione, invitando a un’attitudine sperimentale e ad una fiducia nei propri mezzi che non conosce esitazione.

Per il segno Ariete, oggi l’oroscopo dei tarocchi disegna un quadro di possibilità aperte. L’affinità naturale tra l’Ariete e il Bagatto è sorprendente: entrambi rappresentano la forza dell’inizio, dell’entusiasmo e dell’originalità. Gli Ariete sono portatori di un impeto dinamico che trova nella carta del Bagatto la legittimazione spirituale a procedere anche laddove nessuno ha mai rischiato. Ogni sfida quotidiana può trasformarsi in un’occasione di invenzione, ogni incontro può suggerire il seme di un progetto nuovo. Il Bagatto invita l’Ariete a non accontentarsi di percorsi già tracciati, ma a esplorare strade alternative, a dimostrazione che la creatività è spesso la migliore alleata del coraggio.

Parallelismi con altre culture

Il principio incarnato dal Bagatto trova riscontro in molteplici tradizioni culturali. Nelle culture dell’Africa occidentale, la figura di Esù tra gli Yoruba è simbolo di colui che apre le strade, il messaggero tra mondo terreno e divino, proprio come il Bagatto funge da tramite tra i regni delle possibilità. Nella tradizione ebraica, il personaggio del Bezalel, artigiano ispirato scelto per costruire il Tabernacolo, testimonia il connubio fra ispirazione e capacità pratica, ricordando che il talento trova compimento solo attraverso l’azione consapevole. In Giappone, la figura del Kami Musubi-no-Kami rappresenta il dio della creazione, emblema di vitalità e inizio, evocando la stessa energia fresca del primo arcano.

Anche la mitologia inuit racconta di Sedna, la dea del mare che trasforma difficoltà in nuovi cicli di vita, una metafora potente per chi come l’Ariete, guidato dal Bagatto, si appresta a dare forma ai cambiamenti.

Consiglio delle stelle per gli Ariete: osate iniziare senza timore

L’oroscopo dei tarocchi suggerisce agli Ariete di accogliere la lezione del Bagatto: ogni idea, anche la più ardita o insolita, merita oggi un primo passo concreto. Non lasciate che le incertezze blocchino il processo creativo: la padronanza degli strumenti e della propria iniziativa può portare a successi inattesi. Cercate di trasformare la spontaneità in un’azione focalizzata, evitando di disperdere energie in troppi progetti contemporaneamente.

Il Bagatto indica che il coraggio non è solo nell’affrontare l’ignoto, ma soprattutto nel credere che ogni giorno sia nuovo e colmo di promesse. Questo oroscopo vi invita a manifestare il vostro potenziale più autentico, senza paura di sbagliare, perché ogni inizio è sacro e merita di essere vissuto appieno.