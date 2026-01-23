Nell'oroscopo dei tarocchi di oggi, venerdì 23 gennaio 2026, i Gemelli trovano la guida nell'arcano maggiore del Bagatto, simbolo dell'inizio, della padronanza dei mezzi e della duttilità mentale. Figura del primo arcano maggiore, il Bagatto incarna il principio attivo e la capacità di trasformare le idee in azione concreta. Nei tarocchi, è raffigurato con gli strumenti dell'arte magica appoggiati sul tavolo, pronto a servirsi della creatività, della parola e dell’ingegno. Il Bagatto promette un oroscopo intriso di possibilità, ispirando a muovere il primo passo verso nuovi percorsi senza timore, con la sicurezza tipica dei veri iniziatori.

Per i Gemelli, il Bagatto diventa una manifestazione elettiva della propria natura: il segno predilige il cambiamento, la comunicazione rapida e la curiosità vivace. L’energia di questa carta si intreccia con la versatilità gemellina, stimolando l’intelligenza dinamica e indicando che la giornata può riservare occasioni per mettere a frutto talenti spesso sottovalutati. L’oroscopo suggerisce una giornata perfetta per avviare nuovi progetti, stringere contatti e sperimentare, sfruttando al massimo la leggerezza e la rapidità mentale, doti benedette dall’arcano. In un quadro dominato dalle incertezze dell’inverno, il Bagatto rinnova la speranza e invita alla trasformazione creativa.

Parallelismi con altre culture

La figura del Bagatto, con la sua arte di manipolare gli strumenti della realtà, trova eco nel trickster della tradizione africana yoruba, Esù Elegbara, messaggero e intermediario tra gli uomini e gli dèi, noto per la sua astuzia e la capacità di aprire strade dove prima non vi erano opportunità. Nel pantheon delle culture amerindie, il corvo astuto rappresenta una forza simile, creando mondi nuovi grazie alla parola e all’inganno benefico. Anche nel teatro della Commedia dell’Arte italiana, la maschera di Arlecchino rivela quanto la destrezza, la battuta pronta e la capacità di improvvisare siano valori capaci di trasformare il corso degli eventi. In India, nella figura del giovane Krishna, la vitalità creatrice si manifesta tanto nella parola quanto nell’azione, offrendo ai Gemelli uno specchio interculturale della propria esuberanza.

Il Bagatto, dunque, si inserisce in un mosaico antropologico di archetipi capaci di agire sul mondo attraverso il genio imprevedibile.

Consiglio delle stelle per i Gemelli: coltivate la vostra arte dell’inizio

L'oroscopo di oggi esorta i Gemelli a non lasciarsi frenare dall’indecisione, ma a coltivare con coraggio l’arte dell’inizio insegnata dal Bagatto. Anche le idee più minute, qualora supportate da un gesto o una parola, possono trasformarsi in qualcosa di grande. Essere presenti a se stessi nel momento del primo passo significa riconoscere il proprio potenziale e imparare a domare la dispersione tipica del segno. Il suggerimento delle stelle è di scegliere un obiettivo preciso e dedicarsi a esso con la freschezza del principiante, senza temere errori.

Lo spirito curioso e loquace, se incanalato correttamente, può diventare oggi il trampolino di lancio per avventure future. Non sottovalutate la forza della novità: proprio quest’oggi, la vostra mano può trasformare l’ordinario in straordinario grazie alla magia del Bagatto.