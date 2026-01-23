L’oroscopo dei tarocchi di oggi, venerdì 23 gennaio 2026, porta ai Leone la splendida luce del Sole, un arcano maggiore che esprime pienezza, gioia e consapevolezza. Il Sole, nei tarocchi, è simbolo di rivelazione, di verità che si fa manifesta e di energia rigeneratrice. Ogni sua apparizione annuncia una fase luminosa, in cui le ombre si diradano e l’individuo può godere di chiarezza e calore su tutti i piani dell’esistenza. Simbolo allegorico di realizzazione e successo, il Sole offre la possibilità di irradiare all’esterno ciò che si è coltivato nell’interiorità.

In questo oroscopo, la carta invita a lasciar trasparire la propria natura autentica, senza timori o mezze misure, rivelando il meglio di sé attraverso la luce della verità e dell’ottimismo.

Per i Leone, la presenza del Sole nell’oroscopo segna un momento di grande valorizzazione del proprio carisma naturale. Il vostro segno, associato all’elemento fuoco, risuona profondamente con l’energia solare, ritrovando un’innegabile risonanza tra il calore dell’arcano e l’innata propensione a brillare e guidare. Oggi, ogni gesto e decisione sarà illuminata dalla capacità di mostrare generosità, amare con sincerità e affrontare con vitalità le sfide quotidiane. La luce del Sole indica anche una fase di chiarezza mentale, in cui eventuali malintesi potranno essere dissipati dal dialogo sincero e dallo slancio del cuore.

Parallelismi con altre culture

La simbologia del Sole, radicata nell’oroscopo di oggi per i Leone, si ritrova in moltissime civiltà, che l’hanno celebrato come fonte di ogni vitalità. Nell’antico Egitto, il dio Ra era considerato il signore della creazione, colui che viaggiava attraverso il cielo, dispensando calore e assicurando l’ordine cosmico. In India, il culto di Surya, il dio solare, è ancora vivo: ogni mattina i devoti gli offrono il saluto del Surya Namaskar, una serie di movimenti che intrecciano corpo e spirito per onorare la luce vitale. Anche nelle tradizioni andine, il Sole era al centro delle celebrazioni incaiche, come l’Inti Raymi, la grande festa che salutava l’inizio di un ciclo agricolo propizio.

In Giappone, il Sole è personificato nella dea Amaterasu, dalla cui luce ogni cosa trae vita e protezione. Questi riferimenti, tutti autentici e colmi di significato, dimostrano quanto la forza solare sia riconosciuta ovunque come simbolo di prosperità, benedizione e verità incontenibile.

Consiglio delle stelle per i Leone: splendente autenticità

L’oroscopo dei tarocchi propone ai Leone di lasciarsi guidare dalla trasparenza e dalla radiosità del Sole. Siate portatori di luce nei rapporti personali e nelle questioni lavorative, senza temere di emergere per ciò che siete davvero. Oggi è consigliabile affrontare ogni sfida con positività e fede nel proprio talento, mettendo in risalto le proprie qualità senza eccessi di orgoglio, ma con la consapevolezza che la sincerità disarma ogni diffidenza.

Trovate momenti di gratitudine per le piccole e grandi gioie che la vita vi offre, praticando la generosità anche attraverso gesti semplici. La carta del Sole incoraggia a condividere la propria energia con chi vi circonda, irradiando vitalità e ottimismo come antidoto ai pensieri oscuri. Sotto questa luce, ogni aspetto della vostra esistenza potrà godere di nuovo slancio e armonia, proprio come la natura risponde al calore dell’astro madre.