Nell’oroscopo dei tarocchi di oggi, venerdì 23 gennaio 2026, i Pesci si immergono nel simbolismo profondo della Luna. Questa carta, tra le più enigmatiche dell’arcano maggiore, rappresenta il dominio della notte, dei sogni, delle paure invisibili e delle intuizioni sussurrate sottovoce. La Luna invita ad attraversare sentieri incerti e acque profonde, laddove la realtà si confonde con il desiderio e l’immaginazione trasforma tutto. La presenza di figure animali nel paesaggio onirico della carta rimanda alla dualità tra la razionalità e l’istinto, indicando che ogni viaggio interiore porta con sé sia rischi che possibilità di scoperta.

Per i Pesci, il tema della Luna si intreccia con la naturale inclinazione all’empatia, alla sensibilità e al contatto con mondi non sempre visibili. L’oroscopo dei tarocchi suggerisce che la giornata si presta a momenti di introspezione e ascolto profondo. Potreste percepire le correnti sotterranee delle emozioni vostre e altrui, riconoscendo sfumature che altri, presi dalla luce accecante della razionalità, non colgono. Questo è il giorno ideale per accogliere messaggi nascosti nel quotidiano, affidandovi più al cuore che alla logica e rispettando i ritmi misteriosi del vostro mondo interiore. Un incontro tra realtà e illusione offrirà nuove prospettive su questioni lasciate in sospeso.

Parallelismi con altre culture

La Luna occupa un posto centrale in molte tradizioni culturali. Nella mitologia yoruba dell’Africa occidentale, la dea Yemoja è associata sia alle acque che alla luna, incarnando la maternità, il cambiamento e la protezione degli spiriti. In Giappone, la figura della dea Tsukuyomi racconta della sovranità notturna e delle riflessioni profonde che solo l’oscurità può favorire. In India, la Luna è personificata dal dio Chandra, venerato per la sua influenza sull’acqua, sulle emozioni e sulla fertilità spirituale. Nei paesaggi desertici degli aborigeni australiani, la Luna è cantata attraverso miti del Sogno, periodi in cui la realtà tangibile si fonde con visioni atemporali e saggezza ancestrale.

Questi racconti confermano come la Luna rappresenti universalmente un ponte tra il visibile e l’invisibile, tra ciò che rassicura e ciò che invita alla trasformazione silenziosa.

Consiglio delle stelle per i Pesci: affidatevi al vostro intuito senza timore

L’oroscopo dei tarocchi di oggi suggerisce ai Pesci di dedicare tempo all’ascolto della propria voce interiore. Prendere nota di sogni notturni o lasciarsi guidare da piccoli segnali sembrerà più utile del consueto. Resistere a decisioni affrettate e concedersi qualche ora per la riflessione potrà proteggervi da errori di valutazione. La carta della Luna premia chi sa camminare in equilibrio sull’orlo delle certezze, esplorando il lato nascosto delle cose.

Non lasciatevi intimidire dai dubbi: ciascun momento d’incertezza cela un potenziale di crescita, a patto di non voltare mai le spalle a ciò che sentite veramente. Coltivare la fiducia nell’intuito vi permetterà di riconoscere opportunità delicate e risolvere con creatività situazioni complicate.