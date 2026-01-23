Nell'oroscopo dei tarocchi di oggi, venerdì 23 gennaio 2026, per lo Scorpione si erge potente la carta della Morte, arcano maggiore spesso frainteso ma profondamente intriso di significato trasformativo. Questo simbolo non richiama una fine tragica, bensì una metamorfosi, la fine di ciò che deve lasciare spazio all’inizio di un nuovo ciclo. Tradizionalmente raffigurata da uno scheletro mietitore che avanza tra le macerie e i germogli, la Morte segnala la necessità di lasciare andare il passato, i vecchi attaccamenti, le convinzioni superate, per accogliere il rinnovamento.

L’oroscopo di oggi suggerisce che ogni chiusura è, in realtà, il preludio di una rinascita, proprio come nel mito dell’araba fenice che risorge dalle sue ceneri.

La carta della Morte si integra perfettamente con la natura dello Scorpione, segno d’acqua che più di ogni altro affronta i processi profondi di trasformazione emotiva. Nella quotidianità, questo impulso può manifestarsi attraverso un desiderio improvviso di cambiare abitudini, liberarsi di un peso emotivo o intraprendere un percorso di crescita interiore. Oggi, lo Scorpione viene invitato ad accogliere il coraggio del cambiamento: ciò che sembra doloroso o definitivo è in realtà una soglia indispensabile verso un’esistenza più autentica.

L’oroscopo mette dunque in luce la potenza insita nella capacità di ricominciare dopo una perdita, valorizzando il distacco come gesto di libertà e non di rinuncia.

Parallelismi con altre culture

Nella simbologia universale, la trasformazione rappresentata dalla Morte trova paralleli straordinari nelle culture più diverse. In Egitto, il dio Osiride incarna sia la morte fisica che la rinascita spirituale, divenendo guida nel regno dell’aldilà e simbolo di fertilità rinnovata sulle sponde del Nilo. In Cina, il mito della fenice è un inno ciclico alla rinascita: l’uccello sacro consuma se stesso con il fuoco e dalle proprie ceneri rinasce, eterno e purificato, portatore di speranza e nuovo inizio.

Anche nelle tradizioni precolombiane, come quella azteca, la dea Mictecacihuatl presiede il regno dei morti non con timore ma con rispetto, ricordando che la morte è parte integrante della vita e custode del ciclo naturale. Questi parallelismi ricordano che il significato della Morte nei tarocchi si fonda su una visione saggia e inclusiva della trasformazione, non sulla paura dell’estinzione.

Consiglio delle stelle per gli Scorpione: lasciate fluire il rinnovamento

L’oroscopo dei tarocchi invita gli Scorpione a trarre forza dalla presenza dell’arcano maggiore della Morte, facendo tesoro della capacità di lasciar andare ciò che ostacola la crescita personale. Oggi è propizio coltivare abitudini che suggeriscano chiusure positive: un semplice riordino degli spazi, la scrittura di pensieri non detti o il distacco da vecchie abitudini possono segnare l’avvio di una nuova stagione.

Affrontare le paure legate al cambiamento permette di scoprire risorse interiori finora sopite. Il consiglio delle stelle è di accogliere la trasformazione con ritualità, consapevoli che ogni passo verso il nuovo porta con sé occasioni impreviste, proprio come una notte che custodisce già il germe dell’alba. Così, la giornata si fa portatrice di maturazione e rinascita, in perfetta consonanza con lo spirito profondo dello Scorpione.