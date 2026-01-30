Nell’oroscopo dei tarocchi di oggi, venerdì 30 gennaio 2026, i Sagittario danzano al ritmo vivace del Bagatto, prima carta degli arcani maggiori che simboleggia potenzialità, iniziativa e versatilità. Il Bagatto, nella tradizione dei tarocchi, incarna la scintilla che accende il motore dei progetti e l’entusiasmo che precede ogni impresa significativa. Con i suoi strumenti sul tavolo, raffigura l’abilità di trasformare le idee in azioni concrete, ponendo l’accento sull’arte di cominciare e sulla fiducia nei propri mezzi per aprire nuove strade.

È un invito a credere nella propria unicità e nella possibilità di fare magia con le risorse disponibili.

Per i Sagittario, l’oroscopo di oggi suggerisce l’importanza di accogliere l’inatteso e di non avere timore delle sperimentazioni. Questo segno, votato da sempre alla ricerca, si lascia guidare dallo spirito avventuroso e dalla sete di conoscenza. Il Bagatto rispecchia la tipica apertura mentale e l’impulso pionieristico del Sagittario, favorendo iniziative che richiedono coraggio, creatività e un pizzico d’irriverenza verso gli schemi consolidati. Oggi si apre una finestra per gettare il primo seme su terreni inesplorati: questa energia può spingere a intraprendere attività mai tentate, o a trovare soluzioni innovative per questioni rimaste irrisolte.

Parallelismi con altre culture

La figura del Bagatto, in quanto archetipo dell’inizio e della creatività, trova paralleli significativi nelle tradizioni di diversi popoli. Nelle religioni dell’Africa occidentale, l’orisha Esù nel sistema Ifá rappresenta il mediatore tra l’umano e il divino, colui che apre le porte e scioglie i nodi, proprio come il Bagatto che maneggia e trasforma energie diverse. Nelle leggende cinesi, la figura di Zhuge Liang, celebre consigliere e inventore dell’epoca dei Tre Regni, incarna lo spirito magico e poliedrico di chi sa trarre il meglio dagli strumenti a disposizione. Persino tra i nativi americani Hopi, il Katsina del messaggero apre la via ai cambiamenti stagionali, apportando innovazione e vitalità al villaggio.

Queste figure, pur vestendo abiti culturali diversi, esprimono la spinta universale a superare i limiti e a tracciare nuovi sentieri.

Consiglio delle stelle per gli Sagittario: concretizzate una prima, piccola idea

L’oroscopo dei tarocchi suggerisce oggi ai Sagittario di non rimandare più quel principio che attende solo un gesto. La presenza del Bagatto esorta a mettere mano ad almeno una delle proprie idee, anche senza pretese di perfezione. L’azione iniziale, per quanto semplice, può generare una catena di eventi che amplia le prospettive e rafforza l’autostima. Un diario per appunti creativi, una telefonata improvvisa per proporre un progetto o anche una nuova ricetta sperimentata ai fornelli: tutto ciò che inaugura, oggi, porterà con sé la benedizione della carta del Bagatto. Nutrire questa energia permette di costruire sulle fondamenta del possibile, senza cadere nell’attesa di condizioni ideali ma sfruttando con intelligenza risorse già presenti nella vostra vita.