Nell’oroscopo dei tarocchi di oggi, venerdì 30 gennaio 2026, agli Scorpione si presenta la potente carta della Morte. L’arcano Morte rappresenta il passaggio, la trasformazione e la rigenerazione, sgretolando ogni legame con la stagnazione per fare spazio a nuovi inizi. Questa carta, troppo spesso fraintesa, celebra la fine necessaria di una fase, mettendo in risalto la potenzialità creativa della rinascita. Simbolicamente, la Morte non promette semplicemente la fine, ma rivela la bellezza del lasciare andare per generare nuovi spazi dove può germogliare qualcosa di autentico e inaspettato.

Gli Scorpione si trovano oggi immersi in un’energia che parla di metamorfosi, in perfetta sintonia con la loro indole profonda. Segno d’acqua carico di mistero e risorse nascoste, lo Scorpione accoglie i cicli di morte e rinascita non come eventi paurosi, ma come inevitabili e persino desiderabili. L’oroscopo dei tarocchi vi suggerisce di non temere la fine di ciò che ormai si è consumato: oggi si aprono le porte per una progressiva rinascita personale, che può manifestarsi in ambito relazionale, lavorativo o interiore. La capacità di lasciar andare senza attaccamento offre agli Scorpione la possibilità di reinventarsi e rafforzare la propria intensità emotiva.

Parallelismi con altre culture

La simbologia della Morte è ben presente in molte culture lontane, attraversando miti e ritualità.

Nella filosofia azteca, la dea Mictecacihuatl custodisce il regno dei morti, celebrando la trasformazione dell’esistenza durante il Día de los Muertos: per gli aztechi, infatti, la morte è considerata un passaggio e non una conclusione definitiva. Similmente, la tradizione indù attribuisce alla dea Kali il ruolo di distruttrice e madre rigeneratrice, che dissolve per rinnovare. Nella mitologia egizia, il dio Osiride incarna il ciclo eterno di morte e rinascita e governa il processo attraverso cui l’anima si libera dal passato per accedere a una nuova dimensione. Anche nel sistema di Ifá dei popoli Yoruba, la morte viene onorata come parte della comunicazione fra il visibile e l’invisibile, e le cerimonie di passaggio celebrano non il lutto, ma la continuità della vita spirituale.

Questi esempi sottolineano come la trasformazione racchiusa nella carta della Morte sia, in realtà, una celebrazione universale della metamorfosi e della potenzialità di nuovi inizi.

Consiglio delle stelle per gli Scorpione: affidatevi al ciclo della rinascita

L’oroscopo dei tarocchi vi suggerisce di accogliere senza esitazione il flusso della trasformazione. Lasciare andare ciò che non serve più non significa rinunciare, ma rendere fruttuoso ogni cambiamento, anche quello più radicale. Dedicate la giornata a riflettere su quali aspetti della vostra vita sono maturi per essere lasciati indietro: una vecchia abitudine, un rapporto statico, un’identità che non vi rappresenta più. Praticare un gesto concreto di distacco, anche simbolico, può aiutarvi a interiorizzare il potere liberatorio di questa carta.

Prendete esempio dalle tradizioni che celebrano la Morte come soglia e non come fine: nelle piccole chiusure odierne potete leggere l’eterna promessa di un futuro più autentico, forgiato dalla saggezza di ciò che avete vissuto e lasciato andare.