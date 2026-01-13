L'oroscopo dei tarocchi dal 19 al 26 gennaio 2026 assegna la carta degli Amanti alla Bilancia che sceglierà in amore e quella del Bagatto al Sagittario che avrà un'occasione inaspettata, mentre quella Mondo alla Vergine che chiuderà un vecchio ciclo.

Segni di Fuoco

Ariete – Il Sole. La carta del Sole porta luce e successo. La settimana vi riserva opportunità inattese sul fronte personale e professionale. Siate pronti a cogliere occasioni che ampliano i vostri orizzonti. Venere in trigono stimola anche il cuore: flirt o relazioni consolidate trovano nuova vitalità.

Leone – Il Carro. Vittoria e avanzamento, soprattutto se agite con determinazione. Il trigono Venere–Marte favorisce le vostre iniziative in amore e amicizia. È il momento di fare il primo passo senza esitazioni.

Sagittario – Il Bagatto. Una carta che stimola l’ingegno e l’intraprendenza: un’occasione inaspettata può portare fortuna, se siete pronti a sfruttarla.

Segni di Terra

Toro – La Stella. Buona fortuna e possibilità di realizzare desideri. Venere in Pesci vi regala fascino e intuizione: potete risolvere situazioni complicate con grazia. È la settimana giusta per fare piani a lungo termine e credere nei vostri sogni.

Vergine – Il Mondo. Un cerchio si chiude e qualcosa di nuovo inizia. Le relazioni e i progetti prendono forma con chiarezza.

Il trigono Venere–Marte vi rende audaci ma equilibrati: ottimo per investimenti o progetti condivisi.

Capricorno – Il Papa. Saggia riflessione e consigli affidabili: fate tesoro di esperienze passate. La settimana favorisce intuizione e comprensione nei rapporti personali. Fortuna e stabilità vi accompagnano, se agite con metodo.

Segni d’Aria

Gemelli – La Ruota della Fortuna. Eventi inaspettati portano cambiamenti positivi. La settimana è dinamica: chi sa adattarsi e cogliere le opportunità vedrà crescere fortuna e soddisfazioni. L’amore si anima di sorprese piacevoli.

Bilancia – Gli Amanti. Scelte importanti in amore o amicizia: il trigono tra Venere e Marte favorisce armonia e attrazione. Fate attenzione solo a non perdere la lucidità con decisioni impulsive.

Acquario – La Papessa. Intuizione e riflessione. L’ingresso del Sole nel vostro segno stimola curiosità e apertura mentale. Il trigono Venere–Marte sostiene anche i rapporti più delicati: ascoltate il cuore, ma ponderate le scelte.

Segni d’Acqua

Cancro – La Luna. Emozioni profonde, istinto potente. Il trigono Venere–Marte vi aiuta a trasformare le emozioni in azioni costruttive. La settimana favorisce chiarimenti, incontri importanti e intuizioni finanziarie.

Scorpione – Il Giudizio. Rivelazioni e nuove possibilità. Fortuna in amore e opportunità concrete nella vita pratica. Il trigono Venere–Marte amplifica fascino e capacità di attrazione: chi si muove con fiducia ottiene risultati sorprendenti.

Pesci – La Temperanza. Equilibrio e armonia. La vostra sensibilità si combina con azione decisa: questa settimana potete risolvere conflitti, rafforzare relazioni e ricevere segnali favorevoli sul lavoro e in amore