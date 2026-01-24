L’oroscopo della settimana dal 26 gennaio all'1 febbraio invita a coltivare la luce interiore e affrontare i cambiamenti, con Leone che mostra come si vive al massimo ritmo. Fra tensioni e aperture, c’è spazio per reinventare se stessi in modi sempre nuovi: chi traduce nel quotidiano una scintilla creativa trova risposta nella vitalità del presente. Leone trascina, mentre Toro dovrà attivare risorse pratiche mai davvero valorizzate. Ariete rischia davvero di sorprendere per audacia e spontaneità, mentre Cancro si scopre più sensibile verso chi ama.

Quella che si presenta è una delle settimane di passaggio, spronata dallo spirito di ricerca simbolo della cultura pop, tipo i protagonisti di Stranger Things che trasformano l’imprevisto in motore d’avventura.

Oroscopo settimanale: accendere la miccia del cambiamento

Ariete: questa settimana l’energia ramifica in più direzioni. Sul lavoro ogni decisione può rivelarsi una sfida tra impulso e scelta ponderata. Amore e relazioni seguono lo stesso copione, meglio dire subito ciò che vi passa per la testa invece di restare nell’attesa. Sperimentate, come negli anni Ottanta, quando nulla era scontato.

Toro: arriva il momento di mettere radici in modo diverso dal solito. Se in amore desiderate conferme, il consiglio è seminare piccoli gesti e non trattare tutto come routine.

In ambito lavorativo è la costanza che conta, ma una soluzione creativa potrebbe risolvere in modo elegante un problema antico.

Gemelli: la settimana amplifica contatti e conversazioni. Un messaggio ricevuto o inviato può cambiare il corso dei giorni. In amore è tempo di lasciar fluire nuove connessioni senza replicare vecchi schemi. Sul lavoro il multitasking non basta più, bisogna scegliere dove mettere davvero attenzione.

Cancro: le emozioni sono protagoniste e c’è il rischio di sentirvi un po’ vulnerabili agli occhi di chi vi è vicino. Questo vi rende più autentici, e nelle relazioni è un’arma segreta. Nel lavoro le idee migliori nascono da una sorta di nostalgia creativa, come i ritorni di fiamma nei film cult.

Leone: siete il segno più fortunato della settimana, come se foste su un palco di Bohemian Rhapsody. C’è carisma in ogni gesto, amate e ispirate gli altri anche senza sforzo. In amore ogni dichiarazione conta, mentre sul lavoro si raccoglie ciò che si è seminato nei mesi scorsi. Lasciatevi travolgere dal vostro stesso entusiasmo.

Vergine: la settimana vi invita a guardare con più fiducia chi vi circonda. Se il lavoro chiama, rispondete ponendo domande giuste senza timore di rivedere qualcosa. L’amore è come un puzzle vintage: ogni pezzo trova il suo posto se c’è pazienza.

Bilancia: occorre trovare un nuovo equilibrio, specialmente dove le differenze si fanno sentire. In amore qualcuno potrebbe sorprendervi con una proposta inaspettata, mentre nel lavoro una mediazione può diventare una risorsa preziosa.

Provate ad ascoltare invece di cercare sempre la vostra verità.

Scorpione: qualche ombra c’è, ma anche la capacità di trasformarla in rinascita. Nelle relazioni private una confessione cambia la geografia dei sentimenti. Sul lavoro la settimana vi chiede chiarezza, come una trama di Dark: non sempre si capisce dove si va, ma tutto torna, prima o poi.

Sagittario: il viaggio interiore si fa più intenso, anche se la vera novità arriva dagli incontri casuali. In amore lasciate spazio all’avventura, allargando orizzonti e prospettive. Sul lavoro vale l’esplorazione: le idee nate fuori dagli schemi creano spazio alle opportunità.

Capricorno: siete pragmatici ma serve tolleranza verso chi agisce in modo imprevedibile.

Il lavoro offre risultati nella misura in cui riuscite a condividere gli sforzi. In amore scegliete la sincerità, come una ballata di Bruce Springsteen nei giorni del Duemila: basta poco per stupire chi vi osserva.

Acquario: la settimana porta fermento e curiosità. Nuovi ambienti e nuove idee si rincorrono, favorendo l’inizio di progetti diversi dal solito. In amore può nascere complicità con chi vi parla senza filtri. L’energia è quella dei cambiamenti imprevisti, ma decisivi.

Pesci: sarà utile distinguere tra sogni e realtà, senza rinunciare alla vostra sensibilità. Amore e relazioni riflettono le vostre emozioni più profonde, mentre nel lavoro basta poco per riaccendere la motivazione, specie se siete disposti a uscire da una comfort zone ormai troppo stretta.