Nell'oroscopo dei tarocchi della settimana dal lunedì 26 gennaio a domenica 1 febbraio 2026, l’arcano maggiore che domina il cammino degli Acquario è il Matto. Questa carta è da sempre associata al viaggio verso l’ignoto e al coraggio di abbattere i vincoli imposti dalla consuetudine. Nella tradizione dei tarocchi, il Matto simboleggia la pura potenzialità in attesa di essere esplorata e un’innocenza audace che sa rinascere dalle proprie esperienze. L’oroscopo settimanale per gli Acquario si apre dunque con questa energia trasgressiva e rivoluzionaria, offrendo la possibilità di abbracciare le novità senza pregiudizi e con spirito avventuriero.

Gli Acquario trovano nel Matto una profonda analogia con la propria identità zodiacale: anticonformisti, sognatori e sempre proiettati verso il futuro. Il Matto richiama la capacità di rischiare senza temere il giudizio degli altri, accogliendo l’incertezza come occasione di crescita. In questa settimana, l’oroscopo dei tarocchi suggerisce agli Acquario di lasciarsi guidare dall’intuito, rompere schemi obsoleti e aprirsi a possibilità inedite. La carta incoraggia a liberarsi da ciò che impedisce l’espressione autentica del pensiero e della creatività, consentendo di affrontare ogni esperienza senza zavorre morali o sociali.

Parallelismi con altre culture

In molte civiltà il viaggio iniziatico del Matto trova riscontro in miti e racconti legati al tema del rinnovamento e dell’avventura senza confini.

Nella cultura dei nativi americani, la figura del Trickster incarna le qualità del Matto: un essere imprevedibile, capace di rompere gli ordini costituiti per creare nuove possibilità. Similmente, nella filosofia indiana, il ciclo del samsara rappresenta un perpetuo ricominciare, dove ogni anima si dispone a nuove avventure di vita senza memorie limitanti. Persino il mito nordico di Loki evoca la capacità di trasformarsi e di adattarsi, sconvolgendo le convenzioni senza mai perdere l’essenza autentica. In Africa, nel sistema Ifá dei Yoruba, la divinità Esù rappresenta il crocevia delle scelte e la presenza di nuove possibilità che derivano dallo scombussolamento dell’ordine noto. Tali figure ricordano la funzione positiva del caos creativo, presente anche nell’oroscopo del Matto per gli Acquario di questa settimana.

Consiglio delle stelle per gli Acquario: lasciatevi sorprendere dal viaggio

L’oroscopo dei tarocchi invita a considerare la settimana come un terreno fertile per l’esplorazione senza vincoli. Il Matto vi esorta a uscire dai vostri schemi abituali, anche a costo di sentirvi fuori luogo. Accogliere il paradosso e l’imprevedibilità potrà condurvi verso un rinnovamento profondo, utile sia nei rapporti personali sia nelle ambizioni lavorative. Create spazi per nuove esperienze, magari dedicando tempo alle attività artistiche o a viaggi mentali e reali che nutrono la vostra curiosità. Siate disponibili all’imprevisto, lasciando che la spontaneità illumini ogni scelta. Solo così potrete sfruttare appieno la benedizione del Matto e vivere la settimana come un vero e proprio rito d’iniziazione personale all’insegna dell’autenticità.