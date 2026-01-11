L'oroscopo di oggi, domenica 11 gennaio, vede il Sagittario confrontarsi con l'influenza del numero 47 della Smorfia napoletana. Il simbolo che si cela dietro questo numero è 'o muorto, che rappresenta nella tradizione partenopea un significato ambivalente legato sia al mondo dell'oltretomba che alla rinascita e alla trasformazione. La visione napoletana della morte non è cupa ma è spesso vista come una metamorfosi, un passaggio verso qualcosa di nuovo. Questa giornata invita quindi a lasciarsi alle spalle ciò che non serve più e ad abbracciare il cambiamento.

Per il Sagittario, dominato dalla voglia di esplorare e sperimentare nuove avventure, il numero 47 della Smorfia napoletana potrebbe apparire un po' destabilizzante. Tuttavia, è proprio questo il momento per utilizzare il coraggio e l'ottimismo che vi contraddistinguono per affrontare le sfide con nuova determinazione. Lasciate che il vecchio spazio interiore, ormai logoro, si rinnovi per aprirsi a nuove possibilità. Questo periodo di transizione vi offre l'opportunità di riflettere su cosa desiderate veramente portare con voi nel futuro.

Le metamorfosi nella cultura: tra tradizioni egizie e celtiche

Il concetto di trasformazione e rinascita che il numero 47 evoca nella Smorfia trova corrispondenza in molte culture del mondo.

Prendendo spunto dall'antico Egitto, la mummificazione non era solo un mezzo per preservare il corpo, ma un simbolo di passaggio verso la vita eterna. Gli Egizi credevano che la morte fosse solo un portale verso nuovi inizi, una credenza simile all'interpretazione napoletana. Continuando il nostro viaggio culturale, approdiamo tra i Celti, che celebravano il Samain, festival che segnava il nuovo anno e il rinnovamento, accogliendo gli spiriti come portatori di conoscenza e crescita spirituale.

Nella tradizione celtica, la morte era vista come parte integrante del ciclo vitale, e il Samain rappresentava un momento di grande trasformazione. Analogamente, nel buddismo tibetano, la Bardo Thödol, conosciuta come il "Libro dei Morti", guida l'anima attraverso fasi di crescita spirituale dopo la morte fisica.

Da queste tradizioni si evince che, sebbene la morte possa sembrare la fine, è al contempo un'opportunità per la rinascita e l'evoluzione.

Consiglio delle stelle per il Sagittario: abbracciate il cambiamento

Le stelle indicano al Sagittario che questo giorno è un'opportunità per trasformazioni interiori che potrebbero inizialmente sembrare impegnative ma che, nel tempo, si riveleranno estremamente gratificanti. È un invito a guardare oltre la superficie degli eventi e a fidarsi del processo. Esplorate nuove strategie per affrontare situazioni complesse e lasciate che sia la vostra natura inquisitiva a guidarvi.

In questo viaggio di trasformazione, platonicamente direbbe Platone, "la vita è il principio e la morte l'inizio".

Forse è il momento di rivedere i vostri obiettivi e di pensare a come potete crescere trasformando ogni fine in un nuovo inizio. Questo è il potere del numero 47: invitarvi a lasciare il passato alle spalle e a considerare ogni giorno come un'opportunità per crescere.

Il mantra per il Sagittario oggi è: “Ogni fine è solo un altro inizio travestito.” Lasciate che questa saggezza vi accompagni mentre navigate nel misterioso ma promettente territorio della trasformazione e della rinascita, tenendo a mente l'importanza del cambiamento come motore della vita.