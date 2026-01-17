L’oroscopo della Smorfia napoletana per oggi, sabato 17 gennaio 2026, affida ai Pesci il numero 12: “il soldato”, tradotto in napoletano come 'e surdate. Nella tradizione partenopea, la figura del soldato richiama alla mente il senso di disciplina, dovere e capacità di affrontare la vita con coraggio e spirito di sacrificio. Spesso considerato simbolo di fermezza e determinazione, il soldato napoletano non rappresenta soltanto la forza fisica, ma anche quella interiore, necessaria per superare momenti complessi della quotidianità. Questo archetipo si ritrova nelle leggende popolari, nei racconti tramandati di generazione in generazione e nei numerosi episodi della storia di Napoli, dove il coraggio e la lealtà sono stati spesso valori messi alla prova sul campo della vita.

I Pesci, con la loro natura sensibile e sognatrice, oggi sono chiamati a incarnare queste qualità del soldato. L’oroscopo di oggi suggerisce che i nativi del segno possono trovare dentro di sé una forza inattesa, una sorta di disciplina emotiva che permette di affrontare con risolutezza piccoli e grandi ostacoli. La giornata porta quindi l’invito a non sottrarsi alle proprie responsabilità, mostrando una fermezza simile a quella celebrata dalla Smorfia napoletana. La volontà, anche nelle questioni più delicate, diventa la vera protagonista: come i soldati delle storie antiche, i Pesci possono scegliere di difendere ciò che è importante, affrontando le sfide con mente lucida e cuore saldo.

Parallelismi con altre culture: il coraggio silenzioso in Oriente e oltre

La figura del soldato, emblema del numero 12 della Smorfia napoletana, trova riscontri profondi anche in molte culture straniere. In Giappone, il concetto del samurai esprime un codice d’onore, il Bushido, dove coraggio, lealtà e compostezza sono alla base di ogni scelta. Il samurai, come il soldato partenopeo, non si gloria solo per la forza, ma per la capacità di prendere decisioni difficili rimanendo fedele ai propri principi, anche quando la situazione sembra incerta. Attraverso gesti silenziosi e presenza discreta, il samurai trasmette dignità e disciplina, elementi che oggi possono guidare i Pesci nel trovare l’equilibrio tra sensibilità e determinazione.

Anche in Sudafrica si incontra un culto del coraggio silenzioso nei racconti degli Impi, le storiche formazioni guerriere Zulu, capaci di mantenere compattezza e resilienza sia in battaglia che nella vita civile. L’onore, la fedeltà al gruppo e la difesa della comunità sono pilastri che, proprio come nel simbolismo partenopeo del soldato, diventano chiavi per affrontare le difficoltà senza perdere la propria identità. A New York, città di mille culture, la figura del soldato viene celebrata nei murales dedicati ai veterani, spesso rappresentati non come eroi trionfanti, ma come figure pronte a ricominciare ogni giorno con la forza della dedizione silenziosa.

Questi parallelismi mondiali mostrano come il coraggio, nella sua accezione più intima, non sia solo questione di gesti eclatanti.

Per i Pesci, abituati a sentire profondamente tutto ciò che li circonda, il vero valore oggi si trova nella decisione di agire con sincerità e presenza, lasciando da parte esitazioni e lamentele. La determinazione, quindi, si intreccia con la sensibilità nel creare un equilibrio che permette di proteggere sé stessi e chi si ama, proprio come avviene nelle storie di soldati, samurai, o membri degli Impi.

Consiglio delle stelle per i Pesci: costruire tenacia senza perdere dolcezza

L’oroscopo invita i Pesci a trarre ispirazione dalla resilienza del soldato: affrontare la giornata senza timore di mostrare sia forza che gentilezza. Nelle tradizioni napoletane, la vera bravura del soldato non risiede nella durezza dei modi, ma nella capacità di proteggere ciò che conta con dedizione e onore.

Non è necessario prendere decisioni drastiche: anche piccoli gesti di coerenza e attenzione agli altri possono rappresentare una conquista, specchio della propria crescita interiore.

La consapevolezza di poter superare le proprie fragilità è un dono prezioso. Sulle orme del samurai giapponese o imitando la comunità Zulu, i Pesci possono esercitarsi nel coltivare un coraggio silenzioso, che non urla ma resta saldo di fronte alle prove del quotidiano. Il consiglio delle stelle per i Pesci: coltivare la tenacia come un seme, senza mai soffocare la dolcezza che caratterizza questo segno. Anche se la tentazione può essere quella di evitare i confronti o di rifugiarsi nel sogno, oggi è il momento di indossare l’armatura discreta della fiducia in sé stessi e procedere, passo dopo passo, verso le proprie mete.

Non occorre gridare la propria forza: basta viverla, portandola nei piccoli doveri domestici, nelle relazioni, negli impegni che animano la giornata. L’oroscopo della Smorfia napoletana restituisce ai Pesci la dignità del soldato, capace di marciare anche nei silenzi. Simbolo antico e sempre attuale di una battaglia condotta con il cuore, il numero 12 diventa il vostro portafortuna per affrontare tutto ciò che oggi vi attende.