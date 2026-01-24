L'oroscopo di oggi per il Capricorno trova la sua guida nel numero 65 della Smorfia napoletana: ’o chianto, ovvero il pianto. Un simbolo che, nella tradizione partenopea, va ben oltre l’idea della sofferenza. Il pianto rappresenta il momento in cui le emozioni si liberano, diventando quasi un rito di purificazione e di rinascita. A Napoli, il pianto non è solo dolore, ma anche espressione di forza, determinazione e, a volte, di una gioia che passa attraverso le lacrime. Chi vive le sue emozioni senza paura gode della complicità della comunità, che sa accogliere le fragilità esattamente come i momenti di festa.

Il Capricorno si trova oggi ad affrontare sentimenti intensi, portando in superficie tutto ciò che resta spesso nascosto sotto una corazza di fermezza e controllo. Il numero 65 lascia intendere che sarà necessario concedersi uno spazio sicuro per lasciar andare ciò che pesa sul cuore. Nella cultura napoletana lo sfogo emotivo non è sinonimo di debolezza, ma di onestà verso se stessi e verso gli altri. L’oroscopo della Smorfia invita a non temere il pianto, ma a viverlo come un passaggio necessario per recuperare lucidità e serenità. Le emozioni che emergono oggi possono diventare il motore per nuove scelte consapevoli e più vicine ai desideri autentici.

Parallelismi con altre culture: il valore del pianto nei rituali del mondo

Anche fuori dalla tradizione partenopea, il pianto ha una rilevanza simbolica fortissima. In Giappone, per esempio, esistono eventi chiamati nakigi dove si piange pubblicamente per scacciare le tensioni interiori e ripulire lo spirito. In Nigeria, le veglie per i defunti prevedono canti e pianti collettivi, considerati fondamentali per l’elaborazione del lutto e il rafforzamento del gruppo. Nei riti dei nativi americani, l’acqua delle lacrime viene raccolta e offerta alla terra come segno di rispetto e ringraziamento; il pianto diventa così un elemento sacro, un ponte tra la vita privata e quella spirituale. Anche le grandi opere di Marcel Proust rivelano quanto il pianto sia un passaggio indispensabile per accedere a una consapevolezza più profonda.

Dalla Smorfia napoletana alle altezze della letteratura, il legame tra emozione e crescita personale attraversa la cultura di molti popoli. Il pianto, nella sua universalità, veste il Capricorno nella giornata odierna di una dignità antica, che unisce il dolore allo slancio verso il futuro.

Consiglio delle stelle per il Capricorno: lasciate fluire le emozioni, ricavate forza dalle vostre lacrime

Nell’oroscopo di oggi, la parola chiave per il Capricorno è accoglienza. Lasciare spazio al pianto significa offrire a se stessi un atto di cura, permettendo alle emozioni di fluire senza paura di giudizi. Solo attraversando i momenti di vulnerabilità si apre la porta a una solidità interiore ancora più grande.

La Smorfia napoletana insegna che il pianto può trasformarsi in energia creativa e rigenerante, proprio perché toglie la polvere dalle stanze più segrete dell’animo. Seguendo l’esempio delle culture in cui il pianto ha una dimensione collettiva e spirituale, il Capricorno può oggi abbandonare la solitudine per cercare conforto nei legami forti e sinceri. La saggezza tradizionale suggerisce di non reprimere le emozioni, ma di imparare ad ascoltarle: così anche ciò che fa male può diventare un segno di coraggio e di desiderio di rinascita. Nei momenti di difficoltà lasciate che la malinconia passi, come il temporale che lava le strade di Napoli e restituisce luce. Il vero insegnamento dell’oroscopo della Smorfia di oggi è proprio questo: anche il pianto custodisce il seme della ripresa.