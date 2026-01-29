L’oroscopo della Smorfia napoletana per oggi, giovedì 29 gennaio, dona ai Pesci l’energia profonda del numero 72, quello della maraviglia, secondo il dialetto partenopeo 'a maraviglia. Nella tradizione napoletana, la maraviglia non è solo stupore, ma capacità di lasciarsi sorprendere dall’inaspettato, dal piccolo prodigio quotidiano che trasforma una normalissima giornata in una sinfonia di emozioni inattese. I napoletani sanno cogliere in ogni piega della vita il dettaglio che sposta lo sguardo oltre la superficie, sapendo bene che l’incanto non è mai scontato, va riconosciuto, onorato e condiviso.

Così la Smorfia napoletana insegna ai Pesci a non smettere mai di ricercare un senso di meraviglia, elevando anche i momenti più semplici a occasioni di crescita interiore e di connessione empatica con chi li circonda.

Nel quadro dell’oroscopo di oggi, il segno dei Pesci vive un tempo sospeso tra l’attesa e l’entusiasmo per quanto di inatteso può emergere. Il numero 72 della Smorfia napoletana ispira voglia di lasciarsi sorprendere, abbattendo la routine e accogliendo la vita con occhi nuovi. Oggi tutto può trasformarsi in maraviglia: una parola ascoltata per caso, uno sguardo tra sconosciuti, un piccolo gesto dietro l’angolo. I Pesci, notoriamente inclini alla sensibilità e alla ricerca di bellezza, trovano nella maraviglia una bussola emotiva per attraversare la giornata.

L’oroscopo della Smorfia napoletana suggerisce che lo stupore può nascere da un incontro inatteso, da una frase fuori dal comune, da una scoperta interiore capace di ridonare slancio anche a chi sembrava spento. Il 72, nel gioco partenopeo dei simboli, conferma che ogni attimo custodisce un seme di meraviglia, pronto a germogliare se solo si resta attenti e aperti al nuovo.

Parallelismi con altre culture: la maraviglia come chiave universale dello stupore

Esplorando oltre le sponde del Golfo di Napoli, il tema della meraviglia abita con forza le tradizioni di molti popoli. In Giappone, il concetto di "yūgen" esprime la profondità nascosta delle cose semplici, invitando a lasciarsi incantare da tutto ciò che sfugge alla descrizione ordinaria.

Lo yūgen rappresenta l’arte di percepire lo splendore nascosto in ogni piega della realtà, una disciplina dell’anima molto vicina all’incanto che la maraviglia della Smorfia napoletana suggerisce ai Pesci. In India, il termine "adbhuta" indica uno dei nove sentimenti fondamentali nelle arti tradizionali: lo stupore, la capacità di restare sorpresi di fronte alla grandezza della natura, alla complessità dei sentimenti umani o al mistero degli dèi. Nell’Europa del Nord, già agli albori della filosofia, lo stupore era considerato da Platone e Aristotele la radice della conoscenza e l’inizio di ogni riflessione profonda. Anche nella cultura islamica, la maraviglia occupa un posto speciale nell’opera di Rumi, il quale invitava i suoi discepoli a lasciarsi sorprendere dall’infinito come fosse sempre la prima volta.

A Cuba, la parola maravilla è densa di richiami ad avventure e scoperte, testimone di un’umanità capace di raccontare storie e di vivere pienamente ciò che non si può spiegare a parole. Queste visioni dimostrano che la maraviglia, così come rappresentata dal 72 della Smorfia napoletana nell’oroscopo dei Pesci, è una lingua comune che attraversa il pianeta e ci rende tutti esploratori di luce e mistero.

Consiglio delle stelle per i Pesci: la maraviglia come guida quotidiana

L’oroscopo della Smorfia napoletana consegna ai Pesci un messaggio prezioso: lasciate che la maraviglia vi guidi, come una chiave capace di aprire porte inattese sia nei rapporti che nella sfera personale. Siate curiosi senza timore, lasciatevi sedurre da ciò che non capite subito e coltivate uno stupore autentico, non solo come emozione passeggera ma come attitudine a camminare nella vita con la mente aperta.

In questa giornata, osservate i dettagli, cogliete le sfumature dei gesti, apritevi al diverso con lo spirito di chi sa riconoscere tesori anche negli incontri più banali. Non negatevi il piacere di stupirvi quando l’armonia della maraviglia si manifesta nei piccoli imprevisti o nei cambi di programma che la routine non prevede. Il consiglio delle stelle per i Pesci è di coltivare la meraviglia come una pianta rara, preziosa: solo chi sa mantenere un cuore attento e ricettivo potrà trasformare gli avvenimenti della giornata in occasioni di crescita. Prendete esempio dalla tradizione napoletana e dalle lezioni orientali, abbracciando una visione del mondo dove l’incanto non è illusione ma risorsa vera, capace di arricchire l’esperienza quotidiana e i legami con chi amate.