L’oroscopo della settimana dal 26 gennaio al 1 febbraio si apre per lo Scorpione sotto l’insegna del numero 39 della Smorfia napoletana, che corrisponde a 'a funa 'nganna, il cappio al collo. In questa antica tradizione partenopea, il cappio evoca sia i momenti di crisi sia le svolte inevitabili, poiché nella Napoli di una volta rappresentava il punto di non ritorno, laddove il destino impone una scelta decisa. Si tratta di una metafora potente, perché il numero 39 richiama una tensione che può trasformarsi in liberazione, proprio come accade negli intrecci più intricati della vita quotidiana.

Lo Scorpione si trova così a indossare simbolicamente questa fune, domandandosi se lasciarla stringere oppure trovare la forza di sciogliere i nodi.

Nelle pieghe di questo oroscopo, il numero 39 funge da monito ma anche da risorsa. Chi è nato sotto il segno dello Scorpione, spesso avvezzo ai chiaroscuri dell’anima, sente con maggiore intensità i momenti in cui tutto sembra “stretto” e opprimente. La Smorfia napoletana insegna a non fuggire da questi passaggi obbligati, ma a trasformarli in strumenti per discernere ciò che va lasciato andare. Il cappio, in questa visione, non è solo una minaccia, ma anche l’occasione di recidere antichi legami che non servono più, riconoscendo ogni momento di crisi come un varco per la rinascita.

L'oroscopo della settimana invita quindi a vivere con consapevolezza ogni bivio, facendo tesoro di quanto la tradizione napoletana può raccontare attraverso l'immagine della fune tesa.

Parallelismi con altre culture – Il senso della svolta e della crisi

Il tema evocato dal cappio al collo nella Smorfia napoletana trova eco in numerose culture. In Giappone, il concetto di kintsugi suggerisce che dalle fratture e dalle crisi può emergere una nuova forma di bellezza, dove l’oro liquido che ripara le crepe nei vasi simboleggia una rinascita preziosa. Anche nell’India tradizionale, il ciclo del samsara rappresenta la necessità di sciogliere i nodi karmici per progredire verso una nuova condizione, proprio come lo Scorpione è invitato a rivedere legami o situazioni già logore.

In Messico, la celebrazione del Día de los Muertos insegna a guardare la fine non come un annientamento, ma come un momento di trasformazione e memoria. La crisi, sia essa rappresentata da una fune tesa o da una crepa dorata, assume in queste culture il valore di un ponte: ciò che separa può anche unire, se si accetta il cambiamento con rispetto e coraggio.

Negli antichi riti africani, la simbologia della corda accompagna i passaggi di crescita spirituale: il nodo sciolto segna il termine di una tappa della vita e l’avvio di una fase nuova. Queste tradizioni, come la Smorfia napoletana, sollecitano una riflessione profonda sull’importanza di sapersi liberare dai vincoli inutili. Per lo Scorpione, questa settimana diventa quindi un crocevia culturale e spirituale: ogni crisi personale rispecchia un vissuto collettivo, in cui la capacità di sciogliere i propri nodi ricorda antichi insegnamenti tramandati da generazioni sulle rive del Mediterraneo e oltre.

Consiglio delle stelle per lo Scorpione: sciogliere i nodi senza paura

L’oroscopo della Smorfia napoletana parla chiaro: guardate in faccia i vostri timori e affrontate i momenti di pressione come occasioni di autoanalisi. Il numero 39, con il suo cappio simbolico, suggerisce di non ignorare le situazioni che stringono, ma piuttosto di individuare ciò che dentro di voi può essere lasciato andare. Siate solidi e decisi nel tagliare quei legami che non portano più beneficio, proprio come insegnano i rituali napoletani e le pratiche di trasformazione sparse nel mondo.

Il consiglio delle stelle per gli Scorpione: "Abbracciate la crisi come un passaggio necessario, lasciate che i nodi sciolti diventino testimonianza della vostra forza e della vostra indipendenza".

In questa settimana, coltivate la pazienza e la consapevolezza. Partecipate a momenti di silenzio interiore o rituali simbolici che permettono di vedere con chiarezza ciò che è maturo per essere lasciato cadere. Così facendo, la fune non sarà più una minaccia, ma un simbolo di nuova libertà. Seguite la via della resilienza, senza mai dimenticare quanto il cammino delle origini partenopee possa insegnare: la vera forza nasce dall’affrontare la paura e dal permettersi di rinascere, proprio come il kintsugi trasforma una crepa in un segno prezioso.