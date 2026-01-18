L’oroscopo della settimana dal 19 al 25 gennaio invita la Vergine a lasciarsi contagiare dall’energia positiva del numero 19 della Smorfia napoletana. Questo numero, nella tradizione partenopea, rappresenta 'a resata, cioè la risata. È una figura simbolica potente: nell’immaginario napoletano la risata non è solo espressione di allegria, ma vera strategia di sopravvivenza, ribellione alle avversità e ponte verso gli altri. Affacciandosi su questa settimana con il sorriso sulle labbra, la Vergine può capire meglio il valore profondo di una risata – che a Napoli si considera spesso la miglior risposta alla malasorte: la risata diventa scudo, talismano, apertura al mondo.

La settimana per la Vergine assume i toni di una commedia napoletana, dove le difficoltà vengono sdrammatizzate senza perdere lucidità. Il 19 invita la Vergine a non prendere troppo sul serio le piccole rigidità quotidiane che spesso caratterizzano il suo approccio alla vita. La Smorfia napoletana suggerisce di riconoscere che persino nell’organizzazione perfetta o nei dettagli più minuziosi può nascondersi l’imprevisto, e solo una sana risata può restituire leggerezza a ciò che sembra immutabile. Una settimana ideale per ridimensionare le tensioni, lasciar andare i giudizi severi su se stessi e sulle situazioni, e coltivare l’ironia – a costo zero e sempre a portata di mano.

Parallelismi con altre culture – Il potere universale della risata

La risata, legata al 19 della Smorfia napoletana, attraversa confini geografici e trova spazio in molte culture come strumento di guarigione, coesione e crescita personale. In Giappone, il Rakugo vede narratori che, con storie divertenti e paradossali, utilizzano la comicità per avvicinare il pubblico al senso della vita, dimostrando che il sorriso è spesso il rifugio più autentico contro le ombre. Anche in India, attraverso il cosiddetto Yoga della risata, gruppi di persone si incontrano al mattino nei parchi per sciogliere le tensioni e migliorare la salute tramite esercizi che mescolano respiro e riso, proprio per stimolare il benessere psicofisico.

Nelle culture africane i Griot, antichi cantastorie, inseriscono spesso ilarità e giochi nella narrazione orale, favorendo una trasmissione della saggezza dove la leggerezza è parte dell’insegnamento.

Nel mondo latinoamericano la figura del clown sociale riporta la risata nei contesti difficili: in Brasile il gruppo Doutores da Alegria porta allegria nei reparti ospedalieri, incarnando la convinzione che l’umorismo possa essere una medicina potente. In Francia il filosofo Henri Bergson celebra la funzione rivoluzionaria della risata, sottolineando che spezza vecchi schemi mentali e libera dagli automatismi; in Russia le bizzarrie buffe della letteratura di Nikolai Gogol diventano un antidoto ai limiti della società, portando il lettore a guardare oltre la banalità tramite l’assurdità.

Senza dimenticare la scuola della Commedia dell’arte italiana, capace di trasformare il ridicolo e il burlesco nei punti di forza della resilienza popolare. La risata, ovunque nel mondo, è alleata preziosa quando serve reinventarsi o affrontare una realtà difficile.

Consiglio delle stelle per la Vergine: fate della risata una vostra routine

L’oroscopo della settimana consiglia alla Vergine di accogliere la risata non come segno di leggerezza superficiale, ma come chiave di apertura verso nuove possibilità. Abbandonate per un attimo la perfezione e concedetevi di sbagliare con ironia; trasformate l’autocritica in autoironia, e noterete che lo stress tenderà a sciogliersi. In famiglia, nelle amicizie e anche tra colleghi, un sorriso può rendere più agevole ogni scambio, allentando tensioni che si sono accumulate nel tempo.

Anche quando un progetto sembra sfuggire al controllo, la risata può svelare soluzioni insospettate e facilitare il dialogo.

Prendendo esempio dalla Smorfia napoletana e dagli artisti del Rakugo giapponese, la settimana diventa palestra per allenare l’arte della leggerezza: praticate la gratitudine per le piccole cose comiche del quotidiano e non lasciatevi sfuggire nessuna occasione per ridere. Ricordate che la risata unisce più della polemica, e che uno sguardo benevolo sui propri difetti aiuta a costruire relazioni più sincere. Il consiglio delle stelle per la Vergine: chi sa ridere di sé stesso è già sulla via della saggezza, perché abbraccia il cambiamento con il cuore leggero e la mente attenta.