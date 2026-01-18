L'oroscopo Smorfia napoletana per i Pesci in questa settimana attribuisce un valore vibrante al numero 7, ’o vasetto: il vaso di creta. Nella tradizione napoletana il vaso non è solo un recipiente ma anche metafora della vita umana, fragile eppure capace di custodire tesori, emozioni, sogni. Simbolo antico che ricorda la capacità di resistere alle crepe e al tempo proprio come i maestri ceramisti di Vietri sul Mare rendono ogni oggetto unico e irripetibile. Secondo la Smorfia, il 7 porta la sfida di accogliere ciò che è vulnerabile, per trasformarlo in qualcosa di prezioso.

Una settimana, dunque, che invita i Pesci a riconoscere il valore delle proprie debolezze, dove il vaso rappresenta sia la protezione sia la possibilità di esser feriti, ma anche la bellezza che nasce dai segni lasciati dal tempo.

Per i Pesci, il tema portante di questo oroscopo si concentra proprio sulla dualità della loro natura sognante: spesso immersi tra intuizioni profonde e dubbi, si trovano davanti all’occasione di valorizzare quelle zone d’ombra in cui l’anima si crede fragile. Come il vaso di creta, la personalità del segno nasconde una forza nascosta pronta ad emergere nei momenti di difficoltà. In questa settimana il numero 7 accompagna i Pesci nel prendere consapevolezza di quanto la vera forza possa germogliare dalla delicatezza, dall’empatia e dalla capacità di custodire emozioni senza lasciarsi rompere da esse.

L’oroscopo Smorfia napoletana insegna: ciò che pensate sia una crepa può diventare ornamento, proprio come la tecnica giapponese del kintsugi celebra le rotture con l’oro, ma con una vena partenopea, fatta di resilienza e poesia quotidiana.

Parallelismi con altre culture: la fragilità che si trasforma in arte

Il tema del vaso di creta attraversa molti luoghi e civiltà, assumendo tinte e sfaccettature sorprendenti. Nella cultura giapponese, la filosofia kintsugi sottolinea come le linee di frattura in una ceramica rotta, riparate con oro o argento, non siano da nascondere ma da mettere in risalto, rendendo l’oggetto ancora più prezioso. Questa pratica racconta la dignità della fragilità e insegna a onorare le cicatrici, trasformandole in segni di testimonianza e crescita, piuttosto che fonti di vergogna.

Un principio che si riflette anche nell’animo dei Pesci, abili a far germogliare poesia nelle piccole imperfezioni che segnano i giorni difficili.

Nella cultura africana, soprattutto in alcune tribù dell’area subsahariana, i vasi sono spesso simbolo di coesione sociale e memoria collettiva. Le ceramiche rotte vengono recuperate, ricomposte e decorate per raccontare la storia della famiglia o della comunità. Un vaso, quindi, non è semplicemente un oggetto rotto, ma diventa archivio di esperienze condivise. Allo stesso modo, nella tradizione messicana, le piñata, spesso realizzate con argilla, sono colme di dolciumi e spezzate durante le festività per distribuire doni: la fragilità del recipiente si trasforma in festa e abbondanza quando viene liberato il suo contenuto.

La sua rottura diventa simbolo di passaggio, di rito e trasformazione, proprio come i cambiamenti interiori che i Pesci vivranno questa settimana.

Nell’antico Egitto, i vasi canopi custodivano gli organi dei defunti nelle cerimonie di mummificazione, essendo quindi al tempo stesso contenitori di ciò che ha vissuto e monito del destino. E in Grecia, le anfore rappresentavano trionfi sportivi e riti religiosi. Ogni vaso raccolto dalle mani dell’uomo, nelle varie culture, ricorda come l’umano sia chiamato a custodire ciò che è prezioso proprio perché fragile. Il 7 della Smorfia napoletana suggerisce ai Pesci di attingere a questo mosaico culturale, cioè di considerare ogni propria "crepa" come uno spazio da decorare, da ricordare, da valorizzare.

Solo così si può davvero superare la paura che ciò che è delicato sia solo motivo di perdita.

Consiglio delle stelle per i Pesci: valorizzare ciò che sembra fragile

L’oroscopo della Smorfia napoletana offre una saggezza chiara ai Pesci: in questo periodo ogni emozione che sembra troppo intensa o ogni dubbio su voi stessi può diventare una fonte di ricchezza e consapevolezza. Proprio come i maestri ceramisti che lavorano con pazienza e attenzione il vaso di creta, voi potete affrontare i piccoli scossoni della settimana con una visione più ampia, in cui i difetti si trasformano in paesaggi unici. Cercare sostegno nelle storie familiari, nei legami che vi sono più cari, può aiutarvi a sentire il valore della vostra unicità anche quando il mondo spinge verso uniformità.

Prendere tempo per ascoltare le proprie emozioni, senza giudicarle, diventa uno strumento potente di autocura. I Pesci che attraverseranno questa settimana con apertura potranno cogliere nuovi punti di vista e forse anche riportare armonia dove recenti incomprensioni hanno avuto il sopravvento. Il consiglio delle stelle è: non nascondete le crepe, lasciatele respirare, convinti che nel loro disegno si nasconda la storia dell’anima. Amicizie, amori e nuovi incontri saranno tanto più profondi quanto più trasparenti e veri. Come i vasi ricomposti con l’oro del kintsugi, questa settimana è occasione per diventare testimoni della bellezza che nasce solo dove la vita ha lasciato il segno e la cura ha scolpito il vostro carattere.